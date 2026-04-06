D2S1: Harlingen übernimmt Spitze

Harlingen-Ischpelt ist neuer Leader – Foto: Ben Majerus

Davon profitieren konnte Harlingen im Duell mit Bourscheid. Lange tat man sich im Heimspiel schwer doch in der Schlussphase sorgten die Green Boys mit einem Doppelschlag für den Erfolg und den Sprung an die Tabellenspitze. Vor dem Spieltag sprach alles für einen Heimerfolg von Ulflingen gegen Ell, doch die Gästemannschaft zeigte, dass noch Leben in ihr steckt. In einer turbulenten Partie ging es hin und her. In der 1.Halbzeit ging Ell zweimal in Führung, doch schnell fand Ulflingen mit dem Ausgleich die Antwort. In der 2.Hälfte dann das gleiche Bild. Ell ging ein drittes Mal in Führung, Ulflingen glich zum dritten Mal aus. Doch die Kirsche auf der Torte sollte in der Nachspielzeit folgen. Die junge Eller Mannschaft, im Durchschnitt 23 Jahre, wollte sich diesen Sieg sichern und traf in der 8.Minute der Nachspielzeit zum wichtigen und überraschenden Arbeitssieg.

Wie wichtig dieser Sieg war, sah man mit Blick auf die weiteren Begegnungen. Heiderscheid entschied sein Heimspiel gegen Pratzerthal-Redingen in der 1.Hälfte, in der man alle drei Treffer zum Sieg einnetzen konnte. Einen Must-Win-Erfolg feierte Rambrouch zu Hause gegen das Schlusslicht Clerf. Schnell war der Bann gebrochen als es nach nicht mal 20 Minuten 2:0 stand. Nach der Pause fiel das 3:0 und nach einer roten Karte gegen Clerf rechnete niemand mehr mir dem Wunder. Rambrouch legte noch zwei weitere Treffer nach und holt damit nicht nur überlebenswichtige drei Punkte sondern macht auch noch was für die Tordifferenz.