D2S1: Harlingen übernimmt Spitze

💰 Unterstützen Sie unsere Redaktion
🎖️ Bewerten Sie uns auf Google
Der Ostersamstag brachte einige wichtige Erkenntnisse, neben einem Führungswechsel in der Division kann man definitiv sagen, dass im Keller noch Licht brennt.
📱 Abonnieren Sie uns auf Whatsapp
* Falls Torschützen im Ranking fehlen sollten, bitten wir die Vereine, diese nachzutragen oder sie uns per E-Mail an luxemburg@fupa.net inkl. Minute und Spielstand zuzusenden.
👉 Abstimmung über den Spieler des Spiels
Berdorf-Consdorf traf zu Hause auf Böwingen. Zur Pause sah es mit einer knappen Führung noch gut aus für den Heimsieg aber es machte sich mal wieder die Heimschwäche bemerkbar. Böwingen brannte ein echtes Feuerwerk im zweiten Durchgang ab. Schnell nach Wiederanpfiff gelang der Ausgleich und nach Torwartfehler drehte man die Begegnung. In den letzten 15 Minuten ging es Schlag auf Schlag und Böwingen setzte sich deutlich 1:5 durch. Mit diesem Erfolg überholte man den Gegner in der Tabelle.
Im direkten Verfolgerduell zwischen Vianden und Christnach waren es die Gäste, die den besseren Start erwischten und durch einen Kopfball von Dunkel in Führung gingen. Erst in der Schlussphase der 1.Hälfte konnte Vianden die Begegnung ausgeglichener gestalten. Nach der Pause dann der doppelte Schock für die Gäste, erst musste man den Ausgleich schlucken, dann sah Dos Reis Lima zur Stundenmarke die Gelb-Rote Karte. Wer jetzt dachte, dass Vianden in der 30-minütigen Überzahl das Spiel dreht, wurde eines besseren belehrt. In der Nachspielzeit gab es nach einem Foulspiel im Strafraum Elfmeter für die Gäste und Routinier Pereira blieb, mit all seiner Erfahrung, eiskalt vom Punkt und sicherte den viel umjubelten Sieg. Im Spitzenspiel des Spieltages traf Erpeldingen zu Hause auf Folschette. Ohne nennenswerte Möglichkeiten ging es hin und her und am Ende stand ein gerechtes torloses Unentschieden.
Davon profitieren konnte Harlingen im Duell mit Bourscheid. Lange tat man sich im Heimspiel schwer doch in der Schlussphase sorgten die Green Boys mit einem Doppelschlag für den Erfolg und den Sprung an die Tabellenspitze. Vor dem Spieltag sprach alles für einen Heimerfolg von Ulflingen gegen Ell, doch die Gästemannschaft zeigte, dass noch Leben in ihr steckt. In einer turbulenten Partie ging es hin und her. In der 1.Halbzeit ging Ell zweimal in Führung, doch schnell fand Ulflingen mit dem Ausgleich die Antwort. In der 2.Hälfte dann das gleiche Bild. Ell ging ein drittes Mal in Führung, Ulflingen glich zum dritten Mal aus. Doch die Kirsche auf der Torte sollte in der Nachspielzeit folgen. Die junge Eller Mannschaft, im Durchschnitt 23 Jahre, wollte sich diesen Sieg sichern und traf in der 8.Minute der Nachspielzeit zum wichtigen und überraschenden Arbeitssieg.
Wie wichtig dieser Sieg war, sah man mit Blick auf die weiteren Begegnungen. Heiderscheid entschied sein Heimspiel gegen Pratzerthal-Redingen in der 1.Hälfte, in der man alle drei Treffer zum Sieg einnetzen konnte. Einen Must-Win-Erfolg feierte Rambrouch zu Hause gegen das Schlusslicht Clerf. Schnell war der Bann gebrochen als es nach nicht mal 20 Minuten 2:0 stand. Nach der Pause fiel das 3:0 und nach einer roten Karte gegen Clerf rechnete niemand mehr mir dem Wunder. Rambrouch legte noch zwei weitere Treffer nach und holt damit nicht nur überlebenswichtige drei Punkte sondern macht auch noch was für die Tordifferenz.