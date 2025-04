D2S1: Harlingen mit Kantersieg auf Platz 2

Am Samstagnachmittag kam es zu einem wichtigen Westderby in Rambrouch. Die erste Tormöglichkeit im Spiel war dann auch drin. Per absolutem Traumtor, einem Dropkick aus 30 Meter in den Winkel, verwandelte Steffen (15.‘) sehenswert. Der Außenseiter Ell führte im Derby. Auch danach entwickelten sich keine Torchancen, doch Ell riß das Spiel immer mehr an sich. Erst in der Schlussphase der ersten Hälfte kam Rambrouch besser hinein. Scheiterte Dusemang noch am Gästetorwart, war es Kieffer (41.‘) der den Ball zum Ausgleich, nach einem Eckball, einköpfte.

In der zweiten Halbzeit entwickelte sich ein ausgeglichenes Spiel in dem die beiden Mannschaften es mit hohen langen Bällen probierten. Müller (72.‘) sah dann schnell zwei gelbe Karten nacheinander und musste frühzeitig vom Platz. Ell kam zu Möglichkeiten, ließ diese aber ungenutzt. In den Schlussminuten kam dann auch Rambrouch zu Gelegenheiten, doch auch diese landeten nicht im Tor. Das Spiel endete unentschieden, Rambrouch verliert damit seinen oberen Relegationsplatz, während Ell seinen Vorsprung auf die unteren Barrageplätze ein wenig ausbaut.

>> Fotogalerie

Wichtiges Ferkelfest für kleine Fußballclubs

Um einen Tag vorverlegt wurde das Derby zwischen Rambrouch und Ell wegen einer größeren Veranstaltung am Sonntag, von der auch gleich alle drei Fußballvereine der Gemeinde Rambrouch profitieren sollten: dem Ferkelfest. Beim Nachbarduell anwesende Vorstandsmitglieder der US Folschette und des FC Les Ardoisiers Perlé strichen während der Halbzeitpause die Wichtigkeit solcher Events für ihre kleinen Vereine hervor, bei denen man die Vereinskasse beträchtlich aufstocken kann. Als positiver Nebeneffekt hatte dieses Fest zudem, dass sich am Samstag geschätzt über hundert Zuschauer für die Partie Rambrouch – Ell eingefunden hatten. (Paul Krier)