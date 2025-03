D2S1: Harlingen gewinnt verrücktes Derby

Pokalschreck und Spitzenreiter Lintgen war bei Pratzerthal-Redingen zu Gast und war vom Anpfiff weg spielbestimmend. Es dauerte jedoch bis zur 31.Minute als Lintgen endlich eine der zahlreichen Chancen in Person von Zoundi nutzen konnte. Kurz vorm Pausenpfiff erhöhte Avdihodzic (44.‘) auf 0:2. Auch nach der Pause waren die Gäste spielbestimmend und Avdihodzic bot den Zuschauern noch etwas für Auge. In der 62. Minute traf er, Marke Tor des Jahres, per Fallrückzieher. Dies war der Endstand einer einseitigen Begegnung.

Christnach war in Heiderscheid zu Gast und hatte am Anfang Glück. Ein Tor von Ramos wurde nach 15 Minuten wegen Abseits nicht gegeben. In den letzten 5 Minuten vor der Pause überschlugen sich dann die Ereignisse. Theis (41.‘) brachte die Hausherren per Foulelfmeter in Führung. Doch diese hielt nicht lange, Cusumano (43.‘) nutzte einen Fehler der Verteidigung und glich das Spiel wieder aus. Noch in der Nachspielzeit gelang Heiderscheid das 2:1.

Das Nordderby, zugleich Spitzenspiel des Spieltages, fand bereits am Samstagabend in Wintger statt. Es waren die Hausherren die vor rund 250 Zuschauern den besseren Start hatten und durch das 16. Saisontor von Dragolovčanin in Führung gingen. Es ging rauf und runter und noch vor der Pause konnten die Gäste aus Harlingen das Spiel ausgleichen. Faljic (45.‘+3) behielt die Nerven bei einem Handelfmeter. Aus der Pause heraus blieben die Gäste am Drücker und starteten einen echten Sturmlauf. Innerhalb von 4 Minuten netzten sie drei Mal ein und sorgten für eine hohe Führung.

Jašarević erzielte einen Doppelpack (51.’ und 53.’) und auch Mendes (55.‘) fügte sich in die Torschützenliste ein. Wintger musste sich schütteln, doch gab nicht auf. Dragolovčanin traf nach 74 Minuten und es keimte wieder Hoffnung auf, doch Harlingen agierte clever und verteidigte den Vorsprung. Erst in der 7. Minute der Nachspielzeit, war es wieder Dragolovčanin, der per Foulelfmeter zum Anschluss traf. Dies war jedoch der Schlusspunkt einer Partie, die das Prädikat Derby verdiente.

„Unter dem Strich ein verdienter Sieg“

Gabriel Vieira, der Trainer der Siegerelf gegenüber FuPa: „Es war natürlich ein Sieg, der guttut! In der 1.Halbzeit wurde kein guter Fußball gespielt, es gab auf beiden Seiten nur wenige Torchancen. Die 2.Hälfte war besser und offener. Wir nahmen das Heft sofort in die Hand, mit mehr Tempo und Druck nach vorne und vor allem spielten wir mehr kurz Pässe, auch wenn der Platz nicht super war. Das war aber sicherlich der Schlüssel des Erfolgs. Es dauerte nicht lange, dann haben wir drei Tore binnen fünf Minuten geschossen. Den Rest der 2.Halbzeit verwalteten wir dann. Wir kassierten zwar zwei blöde Gegentore, doch der Sieg war nie in Gefahr. Ohne Diskussion war es unter dem Strich ein verdienter Sieg.“ (Kommentar eingeholt von Paul Krier)

Neuansetzung

Die Partie Rambrouch - Reisdorf vom 15.Spieltag wird aufgrund eines Schiedsrichterfehlers wiederholt werden müssen. Laut FuPa-Informationen hätte der Unparteiische, der beim 0:1-Sieg von Reisdorf die Begegnung leitete, einen Rambroucher Spieler mit gelb-rot des Feldes verwiesen, obschon dieser zuvor keine gelbe Karte gesehen haben soll. Neuer Termin ist der 26.März um 20:00 Uhr (Paul Krier).