D2S1: Harlingen bei Topspiel in Folschette unter Druck

Harlingen wartet inkl. Pokal seit vier Spielen auf einen Sieg – Foto: Frank Gabel

Spitzenreiter Erpeldingen trifft am Sonntag auf ein Pratzerthal-Redingen, das mit 7 Punkten Vorsprung auf die Abstiegsrelegation bei drei verbleibenden Partien noch nicht gerettet ist. Der FCPR ließ es am vergangenen Wochenende aber krachen, mit einem 8:1 meldete man sich eindrucksvoll zurück – was aber nichts an der Erpeldinger Favoritenrolle ändern sollte. Mit einem Heimsieg wäre der FC 72 im Prinzip aufgestiegen. Der SC Ell steckt als Vorletzter mitten im Schlamassel. Gegner und Aufsteiger Bourscheid hat den Klassenerhalt geschafft, lässt aber nicht locker wie man am 23.Spieltag unter Beweis stellte – eine schwierige Aufgabe demnach für Ell. Bei Ulflingen – Vianden stehen sich zwei Teams gegenüber, die theoretisch noch die Aufstiegsrelegation erreichen könnten. Die Formtabelle legt aber nahe, dass dies in einem offenen Spiel z.Z. aber nicht unbedingt ein realistisches Ziel darstellt.

Gespannt sein darf man, wie Böwingen seine Abfuhr vom letzten Sonntag verarbeiten konnte. Zuhause trifft man auf das noch abstiegsgefährdete Rambrouch, das nur 3 Punkte vor Platz 13 rangiert. Der Formverlauf der beiden Kontrahenten ist ähnlich, ein Punktgewinn für die USR nicht unmöglich. Am anderen Ende der Tabelle, nämlich oben, begrüßt Folschette (3., 47 Punkte) ein Harlingen (2., 50), das zumindest von den Ergebnissen her in letzter Zeit seinen Ansprüchen hinterherhinkt. Daraus machte Trainer Constantino vor dem Pokalspiel vom Mittwoch keinen Hehl, hoffte aber auf einen mentalen Cut mit einem positiven Effekt auf die Meisterschaft. Ein solcher wäre mit Blick auf das schwere Gastspiel auch dringend nötig.