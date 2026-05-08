 2026-05-06T12:44:31.715Z

Ligavorschau

D2S1: Harlingen bei Topspiel in Folschette unter Druck

Sorgenkinder Heiderscheid, Rambrouch und Ell vor trügerischen Aufgaben

von Paul Krier · Heute, 11:00 Uhr · 0 Leser
Harlingen wartet inkl. Pokal seit vier Spielen auf einen Sieg
Harlingen wartet inkl. Pokal seit vier Spielen auf einen Sieg – Foto: Frank Gabel

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2.Div - 1.Bez
Erpeldingen
Vianden
USBC01
Böwingen

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Spitzenreiter Erpeldingen trifft am Sonntag auf ein Pratzerthal-Redingen, das mit 7 Punkten Vorsprung auf die Abstiegsrelegation bei drei verbleibenden Partien noch nicht gerettet ist. Der FCPR ließ es am vergangenen Wochenende aber krachen, mit einem 8:1 meldete man sich eindrucksvoll zurück – was aber nichts an der Erpeldinger Favoritenrolle ändern sollte. Mit einem Heimsieg wäre der FC 72 im Prinzip aufgestiegen. Der SC Ell steckt als Vorletzter mitten im Schlamassel. Gegner und Aufsteiger Bourscheid hat den Klassenerhalt geschafft, lässt aber nicht locker wie man am 23.Spieltag unter Beweis stellte – eine schwierige Aufgabe demnach für Ell. Bei Ulflingen Vianden stehen sich zwei Teams gegenüber, die theoretisch noch die Aufstiegsrelegation erreichen könnten. Die Formtabelle legt aber nahe, dass dies in einem offenen Spiel z.Z. aber nicht unbedingt ein realistisches Ziel darstellt.

Gespannt sein darf man, wie Böwingen seine Abfuhr vom letzten Sonntag verarbeiten konnte. Zuhause trifft man auf das noch abstiegsgefährdete Rambrouch, das nur 3 Punkte vor Platz 13 rangiert. Der Formverlauf der beiden Kontrahenten ist ähnlich, ein Punktgewinn für die USR nicht unmöglich. Am anderen Ende der Tabelle, nämlich oben, begrüßt Folschette (3., 47 Punkte) ein Harlingen (2., 50), das zumindest von den Ergebnissen her in letzter Zeit seinen Ansprüchen hinterherhinkt. Daraus machte Trainer Constantino vor dem Pokalspiel vom Mittwoch keinen Hehl, hoffte aber auf einen mentalen Cut mit einem positiven Effekt auf die Meisterschaft. Ein solcher wäre mit Blick auf das schwere Gastspiel auch dringend nötig.

Einen Sieg ist Olympia Christnach-Waldbillig vom Erreichen der Aufstiegsrelegation entfernt. Zwar zog man zuletzt in Bourscheid den Kürzeren, doch gegen das bereits als Absteiger feststehende Clerf wäre alles andere als ein Heimsieg eine Überraschung. Für Racing Heiderscheid-Eschdorf geht es dann noch zuhause gegen Berdorf-Consdorf, das seit drei Spielen ungeschlagen ist. Keine leichte Aufgabe demnach für den Drittletzten, der den Klassenerhalt noch nicht geschafft hat.

Am Sonntag

So., 10.05.2026, 16:00 Uhr
FC Racing Heiderscheid-Eschdorf
FC Racing Heiderscheid-EschdorfHeiderscheid
US Berdorf-Consdorf 01
US Berdorf-Consdorf 01USBC01
16:00live
Unser Tipp: Unentschieden

So., 10.05.2026, 16:00 Uhr
FC Olympia Christnach-Waldbillig
FC Olympia Christnach-WaldbilligChristnach
Claravallis Clerf
Claravallis ClerfClerf
16:00
Unser Tipp: Heimsieg

So., 10.05.2026, 16:00 Uhr
US Folschette
US FolschetteFolschette
FC Green Boys 77 Harlingen-Ischpelt
FC Green Boys 77 Harlingen-IschpeltHarlingen
16:00live
Unser Tipp: Heimsieg

So., 10.05.2026, 16:00 Uhr
US Böwingen/Attert
US Böwingen/AttertBöwingen
US Rambrouch
US RambrouchRambrouch
16:00
Unser Tipp: Unentschieden

So., 10.05.2026, 16:00 Uhr
FC Racing Ulflingen
FC Racing UlflingenUlflingen
FC Orania Vianden
FC Orania ViandenVianden
16:00
Unser Tipp: Unentschieden

So., 10.05.2026, 16:00 Uhr
SC Ell
SC EllEll
CS Bourscheid
CS BourscheidBourscheid
16:00
Unser Tipp: Unentschieden

So., 10.05.2026, 16:00 Uhr
FC 72 Erpeldingen
FC 72 ErpeldingenErpeldingen
FC Pratzerthal-Redingen
FC Pratzerthal-RedingenRedingen
16:00live
Unser Tipp: Heimsieg

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