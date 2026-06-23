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Ligabericht
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D2S1: gleich vier Aufsteiger nach spannendem Rennen!
Erpeldingen Meister, Harlingen, Folschette und Christnach stiegen ebenfalls auf
von KI m. Paul Krier · Heute, 16:07 Uhr · 0 Leser
Erpeldingen und Harlingen sind direkt aufgestiegen – Foto: Ben Majerus
Erpeldingen - Meistertitel und beste Bilanz: nach und nach immer konstantere Saison, starke Offensive und sofortige Rückkehr in die 1.Division
Harlingen - Höchste Torquote der Liga mit sagenhaften neunzig Treffer. Enger Titelkampf mündet mit Platz 2 im direkten Aufstieg; offensiv das gefährlichste Team, drittbeste Defensive.
Folschette - Konsequente Saison, lange in der Spitzengruppe, gute Balance zwischen Offensive und Defensive. Auch ein unerwarteter Trainerwechsel brachte einen nicht aus dem Konzept. Aufstieg nach verdientem Sieg in der Relegation.
Christnach - Gute Platzierung und Teilnahme an den Aufstiegs‑Barrages, was an sich bereits ein kleines Wunder darstellte. Am Ende gelang durch einen Sieg gegen Bastendorf sogar der Aufstieg!
Vianden - Als Absteiger gestartet, hatte lange Probleme, konnte sich aber immer wieder fangen.
Berdorf/Consdorf - Auch für diesen Absteiger reichte es nur für einen guten Mittelfeldplatz. Zu viele Schwankungen mit einem jungen Team.
Ulflingen - Unbeständig: starker Saisonstart, phasenweise gute Offensive, aber viele Gegentore und nach einer guten Hinrunde nach dem Winter zusammengebrochen.
Böwingen - Punkteausbeute in Ordnung, defensive Schwächen sichtbar, oft Top oder Flop.
Bourscheid - Respektabler Mittelfeldplatz als Aufsteiger; hielt gut mit in einem Saisonverlauf, der mit dem von Böwingen verglichen werden kann.
Redingen - Viele Tore auf beiden Seiten; kämpfte phasenweise gegen den Abstieg wegen der zweitschwächsten Abwehr der Liga.
Rambrouch - Defensiv anfällig, aber am Ende nach einer Aufholjagd genügend Punkte zum Klassenerhalt.
Ell - Harte Saison, zu wenige Treffer und zu viele Gegentore; knapp über den Abstiegsrängen.
Heiderscheid-Eschdorf - Zu wenige Siege; schwierige Saison, aber Platz 13 gesichert und im Entscheidungsspiel aufgetrumpft.
Clerf - Deutlich abgeschlagen; nur wenige Punkte und sehr negative Tordifferenz, Klassenerhalt war nach dem Aufstieg relativ früh nicht mehr zu machen.