D2S1: Gipfeltreffen zwischen Lintgen und Harlingen

Colmar-Berg bekommt gegen Christnach-Waldbillig mit Blick auf das letzte Saisonspiel quasi die letzte Chance, den letzten Platz abzugeben und damit den direkten Abstieg zu verhindern. Nach der drei Niederlagen des FC Olympia in Serie könnte für das Schlusslicht etwas drin sein. Während Ulflingen und Rambrouch sich im Niemandsland der Tabelle begegnen werden, müsste Heiderscheid-Eschdorf sehr hoch gegen Folschette gewinnen, um noch auf Rang 4 hoffen zu können. Da man 20 Tore schlechter dasteht als Wintger, ist das Erreichen dieses Platzes aber wohl nur noch theoretischer Natur. Die angesprochene AS Wintger spielt zusätzlich gegen den Vorletzten Reisdorf – alles andere als ein Heimsieg käme einer Überraschung gleich.

Im Westderby zwischen Pratzerthal-Redingen gegen Ell geht es für die Gäste auch am vorletzten Spieltag um wichtige Punkte im Abstiegskampf, da der direkte Verfolger Reisdorf nur 2 Zähler dahinter liegt. Die Formtabelle legt nahe, dass ein Punktgewinn für den SC Ell durchaus möglich ist. Am anderen, dem oberen Ende der Tabelle treffen sich Lintgen und Harlingen-Ischpelt zu einem Gipfeltreffen, das die Green Boys eigentlich gewinnen müssen, da die Konkurrenz auf einen Patzer lauert. Dies ist bei der Übermannschaft des FC Minerva aber leichter gesagt, als getan.

„Die Mannschaft ist hochmotiviert und hätte den direkten Aufstieg vollkommen verdient“

Fels trifft im Rennen um den direkten Aufstieg auf Böwingen, für das es um nichts mehr geht. Doch mit einem wahren Lauf konnten die Gäste vom Sonntag die Klasse sichern und liegen in der Formtabelle fast gleichauf mit der AS Rupensia Lusitanos, die entsprechend nicht von einem Selbstläufer ausgehen sollte. Der Felser Vorsitzende Roby Borges gegenüber FuPa: „Da die Hoffnung besteht, dass Lintgen zumindest nicht gegen Harlingen verliert, ist es für uns wichtig, unsere Hausaufgaben im Heimspiel gegen Böwingen zu erledigen. Wir müssen unser Spiel machen, mit dem guten Fußball den wir vor dem Spiel in Reisdorf unter Beweis gestellt hatten. Ich sehe nicht direkt einen Druck auf den Spielern lasten, eher bei mir, dem Vorsitzenden, dem Vizepräsident und dem Vorstand. Die Mannschaft ist hochmotiviert und hätte den direkten Aufstieg vollkommen verdient. Mal schauen, wie unser Spiel am Sonntag enden wird und im FuPa-Liveticker, wie es in Lintgen aussehen wird.“