D2S1: Gipfeltreffen und Duell der Schlusslichter Leader Wintger in Folschette zu Gast +++ Vorletzter Bourscheid empfängt Letzten Heiderscheid +++ Fels stellt Echeternach auf die Probe

In Echternach messen sich am Sonntag bereits um 14:30 Uhr sozusagen das westliche und östliche Ende des Müllerthals, denn Aufsteiger Fels ist in der Abteistadt zu Gast und wird dem Tabellendritten nach zuletzt guten Ergebnissen auf den Zahn fühlen. Ebenfalls gut in Schuss war in den vergangenen Wochenenden Harlingen, das mit Rambrouch zwar keinen einfachen Gegner empfängt, im Idealfall ist ein Heimsieg aber für die Green Boys drin, die mit einem solchen den Abstand zum Gegner auf sechs Punkte ausbauen könnten.

Seit rund anderthalb Monaten wartet der SC Ell mittlerweile auf ein Erfolgserlebnis. Mit Gilsdorf empfängt man einen Gegner, der den eigenen Ansprüchen weiterhin etwas hinterherläuft und bei dem es zumindest von den Ergebnissen her an Konstanz fehlt, was den Ausgang des Gastspiels im Westen als ziemlich offen erscheinen lässt. In Michelau stehen sich der Vorletzte Bourscheid und die rote Laterne aus Heiderscheid-Eschdorf zu einem echten Krisengipfel gegenüber, ein eventueller Verlierer wird den Anschluss ans rettende Ufer vorerst komplett verlieren. Bei beiden Vereinen kam es in den vergangenen Wochen zu Trainerwechseln, so dass man sehen muss, welcher Übungsleiter seine neue Mannschaft am besten in der kurzen Zeit auf Vordermann bringen konnte.

Vianden wird Gastgeber Reisdorf zwar nicht auf die leichte Schulter nehmen dürfen, dennoch wird man beim FC Orania einen Auswärtssieg eingeplant haben. In einem komplett offenen Tabellenmittelfeld trennen Aufsteiger Christnach und Absteiger Böwingen zwar fünf Tabellenplätze aber lediglich drei Punkte, so dass dieses Aufeinandertreffen durchaus ein Sechs-Punkte-Spiel darstellt. Um 16 Uhr schließt das Gipfeltreffen zwischen Folschette (2.) und Wintger (1.) das Wochenende im 1.Bezirk der 2.Division ab.

„Wir müssen konzentriert und fokussiert in das Spitzenspiel gehen“

„Ich denke, dass wir qualitativ besser aufgestellt sind, aber ich kenne Folschette sehr gut und sie haben in den vergangenen Jahren hervorragende Arbeit geleistet. Es ist bekannt, dass wir aufsteigen müssen und wollen. Da wir noch kein Spiel verloren haben möchte jeder Gegner, der jetzt kommt, der erste sein, der uns eine Niederlage zufügt. Darauf müssen wir aufpassen. Wir müssen konzentriert und fokussiert in das Spitzenspiel gehen. Seit einigen Wochen fallen aber mehrere Spieler aufgrund von Verletzungen aus. Positiv ist, dass wir trotz all dieser Probleme den Platz noch nicht als Verlierer verlassen haben und deshalb denke ich, dass wir zum jetzigen Zeitpunkt verdient auf dem 1.Rang stehen“ erklärte uns ASW-Trainer Semir Omerovic in einem kurzen Telefongespräch vor dem Topspiel am Sonntag.