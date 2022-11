D2S1: Gipfeltreffen in Wintger Echternach (2.) gastiert bei der ASW (1.) +++ wegweisende Partien in Vianden und Gilsdorf +++ interessantes Rambrouch - Reisdorf

Nach vier Niederlagen in Serie konnte Rambrouch im Nachholspiel am Mittwoch gegen Christnach nicht nur ein beachtlichs Comeback hinlegen, sondern ebenfalls eine kleine Trendwende einleiten. An diesem Punkt ist Reisdorf nach zuletzt drei Pleiten in Folge noch nicht angekommen.

„Im Moment steht nur ein halber Stürmer zur Verfügung“

„Wir müssen endlich anfangen Tore zu schießen“ erklärte uns Trainer Jean Louis Mannon. „Im Moment steht mir durch lange Sperren und mehrere Verletzungen aber leider nur quasi ein halber Stürmer zur Verfügung. Immerhin konnten wir die Verteidigung stabilisieren, doch bei Gegentreffern verlieren wir noch zu oft die Nerven. Wir haben die Länderspielpause genutzt, um viele Torschusssituationen zu trainieren. Mit Rambrouch und Christnach treffen wir bis zur Winterpause noch auf zwei Gegner, die sich ebenfalls in unserer Tabellenregion bewegen. Nach einer schwachen ersten Halbzeit kämpfte sich Rambrouch am Mittwoch mit großem Siegeswillen zurück ins Spiel und gewann am Ende bekanntlich“ machte Mannon auf die Stärken des Gegners aufmerksam.

Der erwähnte FC Olympia hat am Sonntag Folschette zu einem schweren Heimspiel zu Gast. Böwingen wird sein Heimspiel gegen den Vorletzten Bourscheid zwar in der Favoritenrolle bestreiten, nach dem Trainerwechsel beim CSB und dem starken Auftritt trotz einer Niederlage bei Spitzenreiter Wintger darf man Bourscheid aber nicht unterschätzen. Als richtungsweisend kann man die Partie zwischen Vianden und Ell ansehen. Beim FC Orania hakte es zuletzt ein wenig, Ell bekam dagegen die Kurve, so dass man gespannt sein kann, wie sich die Lage in der und um die Verfolgergruppe entwickeln wird.

Vor dieser Gruppe thronen Wintger und Absteiger Echternach, die sich zum Gipfeltreffen begegnen werden. Für den Daring Club steht mehr auf dem Spiel, da eine Niederlage mit dem Verlust des 2.Platzes verbunden sein könnte, die ASW kann sich dagegen mit vier Punkten Vorsprung auf seine Gäste eigentlich einen Patzer erlauben, wenngleich dies natürlich nicht das Ziel sein wird. Mehr Druck werden die Gäste aus der Abteistadt haben. Das letzte Pflichtspiel zwischen beiden Clubs liegt gut drei Jahre zurück, damals konnte Echternach an gleicher Stelle mit 2-1 gewinnen.

Nach dem Debakel in Fels stellt sich beim Gastspiel von Harlingen in Eschdorf die Frage, wie man diesen Schock verdaut hat. Immerhin sollten die zwei Wochen Ligapause genügend Zeit für eine exakte Analyse geboten haben. Interessant kündigt sich auch das Duell im Tabllenmittelfeld zwischen Gilsdorf und Fels an. Die Tabellennachbarn haben beide jeweils 14 Punkte auf dem Konto, so dass man gespannt sein kann, wo die Reise für die beiden hinführen wird.

Am Sonntag