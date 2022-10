Wintger bleibt an der Spitze – Foto: Arend F.

D2S1: Folschette rückt vor Leader Wintger mit knappem Heimsieg +++ Ell und Vianden ziehen den Kürzeren +++ Fels und Harlingen auf dem Vormarsch

Echternach brauchte eine Weile, um gegen Rambrouch in Fahrt zu kommen und es bedurfte eines Eigentores der Gäste, um in Führung zu gehen (1-0, 37.‘). Noch vor der Pause netzte Gomes Pereira von außerhalb des Strafraums und es stand 2-0 (45.‘+2). Ein Doppelschlag von Macedo nach rund einer Stunde sollte für die Vorentscheidung sorgen. Beim 3-0 (58.‘) nutzte er einen Abpraller um zu erhöhen, für das 4-0 wurde er aus dem Mittelfeld schön in den Lauf bedient (60.‘). Eine Viertelstunde später nutzte Y.Mesen ein flaches Zuspiel von rechts aus zentraler Position zum 5-0 (75.‘).

Harlingen war in der Anfangsphase beim Gastspiel in Ell besser, die Hausherren machten aber das frühe 1-0 als Frisch einen schönen Spielzug zum 1-0 nutzen konnte (8.‘). Diesen knappen Vorsprung konnte Ell bis zur Pause und darüber hinaus verteidigen. Harlingen schien mit der Verletzung von Keeper weiter geschwächt zu sein – ein Feldspieler musste für ihn zwischen die Pfosten – doch die Green Boys bäumten sich auf: ein zunächst von der Mauer abgewehrter Freistoß rutschte dem Eller Torwart durch die Handschuhe und Mehanovic bedankte sich per Abstauber (1-1, 61.‘). Gut zehn Minuten später klingelte es gegen schwache Eller erneut: Cosic profitierte von einer gewissen Passivität in der Verteidigung der Gastgeber, um flach ins rechte untere Ecke zu schießen (1-2, 72.‘). In der Schlussphase suchte Ell zwar den Ausgleich, doch schließlich nutzte Fortes Gomes einen Konter, um die Entscheidung herbeizuführen (1-3, 90.‘+10).

Fels sackte in Bourscheid nicht nur seinen zweiten Sieg in der laufenden Meisterschaft ein, sondern ist wettbewerbsübergreifend seit jetzt schon fünf Spielen ohne Niederlage. Dem 0-1 von Mabale (22.') folgte aber lange nichts, denn diesen knappen Vorsprung behielten die Gäste bis in die Schlussphase hinein, ehe Miranda (0-2, 82.') sowie Pereira (0-3, 90.'+5) die Sache schließlich klarer gestalteten.

Keine Tore sahen die Zuschauer vor der Pause im Spiel Folschette gegen Gilsdorf. Umso schneller und spektakulärer begann der zweite Durchgang: ein schöner Doppelpass auf engstem Raum zwischen Patini und Silva nutzte Letzterer zum 1-0 (48.‘). Gilsdorf hatte sich noch nicht von diesem Rückschlag erholt, da klingelte es zum zweiten mal. Lullingen setzte sich auf links durch,bediente Mendes in der Mitte, der gleich zwei Haken setzte, um sich in Schussposition zu bringen und machte das 2-0 (51.‘). An diesem Spielstand sollte sich bis zum Abpfiff nichts mehr ändern.

Der Trainerrücktritt bei Heiderschied-Eschdorf hat zunächst keine Wirkung gezeigt. Zwar hatten die Gäste in Reisdorf unmittelbar vor der Pause die erste klare Torchance, doch Schlussmann Bernardino verhinderte Schlimmeres. Auch im zweiten Abschnitt sah es lange nach einem Punktgewinn für den FC Racing aus, dann brach die fatale Schlussphase an. Torres’ 1-0 (84.‘) folgte alsbald das 2-0 durch Celebic (90.‘) und in der Nachspielzeit konnte Tavares sogar noch auf 3-0 erhöhen (90.‘+2). Reisdorf konnte sich mit diesem zweiten Saisonsieg gegen den Kellerkonkurrenten etwas Luft verschaffen.

In einer von Wintger insgesamt überlegen geführten ersten Hälfte schoss Morais Barbosa kurz vor dem Halbzeitpfiff aus halbrechtes Position heraus das 1-0 für die ASW (44.‘). Die zweite Halbzeit gestaltete sich offener, es gab Chancen auf beiden Seiten, doch rund einhundert Zuschauer sollten keine Tore mehr sehen, so dass es beim knappen Vorsprung sowie der Tabellenführung der Gastgeber blieb. >> Fotogalerie