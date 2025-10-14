D2S1: Folschette neuer Spitzenreiter

Alle Ergebnisse

Was am Wochenende los war

Bereits am Donnerstag begann der 6. Spieltag und in Rambrouch waren es die Aufsteiger aus Bourscheid die dem Spiel ihren Stempel aufdrückten. Früh ging man in Führung und man ließ dem Gegner beim 0:5 Sieg keine Chance.

Brito: „Alles ist schneller als letzte Saison“

Aufsteigstrainer Ruben Brito nach dem Spiel: „Wir hatten nicht viel Zeit uns auf diese Begegnung vorzubereiten aber wir konnten sehr viel Gutes aus dem letzten Spiel mitnehmen. Ich habe meine Mannschaft daran erinnert, mit mehr Selbstvertrauen in die Begegnungen zu gehen. Wir sind der Aufsteiger und jeder will gegen uns Punkte holen.

Es war wichtig die Mentalität weiter zu stärken. Die Saison ist noch jung aber man muss von Anfang an Vollgas geben. Alles ist schneller als letzte Saison. Wir sind eine gute Truppe und wir treten, auch individuell, immer selbstbewusster auf das Spielfeld. Das Ziel bleibt dasselbe, wir wollen eine gute Saison spielen und natürlich den Klassenerhalt erzwingen und eintüten. Für den Verein, die Mannschaft, die Fans und uns selbst.“

Wegen dem „Veiner Nëssmoort“ gab es ein weiteres vorgezogenes Spiel. Hier waren es die Hausherren, die den Gästen aus Heiderscheid keine Chance ließen und früh das Spiel vorentschieden. Mit dem 4:0 Erfolg feierte Vianden den dritten Sieg in Folge. Nach einer ausgeglichenen ersten Halbzeit zwischen Berdorf-Consdorf und Harlingen waren es die Gäste aus dem Norden die kurz nach Wiederanpfiff (47.‘) in Führung gingen. Eine Führung die nicht lange hielt, zimmerte Agovic (58.‘) einen direkten Freistoß in den Winkel. Diesen Punkt retteten die Hausherren trotz 20-minütiger Unterzahl über die Zeit.

Einen auch in der Höhe verdienten Heimerfolg feierte Pratzerthal-Redingen gegen Clervaux. Der Sieg hätte auch noch höher ausfallen können, jedoch vergab die Heimelf einen Elfmeter in der Nachspielzeit. Gästespieler Mendes sah kurz vor Schluss noch die Rote Karte. Im hohen Norden des Landes kam es zum Topspiel zwischen Ulflingen und Christnach, die beide einen hervorragenden Saisonstart hatten. Es entwickelte sich eine spannende umkämpfte Begegnung an deren Ende Ulflingen, durch ein Tor kurz nach der Pause (46.‘) die Oberhand behielt.

Erpeldingen ließ sich zu Hause gegen Ell nicht durch einen frühen Rückstand schocken. Noch vor der Pause war mit dem 3:1-Zwischenstand eine Vorentscheidung gefallen. Erpeldingen nahm den Fuß nicht vom Gas und überrannte die Gäste förmlich. Ell dezimierte sich noch mit einer roten Karte um die Stundenmarke. Kurz vor Ende sorgte Murcia für den 6:1 Schlusspunkt einer einseitigen Begegnung. Durch einen 0:2 Auswärtssieg in Böwingen gelang Folschette der Sprung auf den ersten Tabellenplatz. Neto (28.‘) und Kolingba-Nzanga (88.‘) sorgten für den Erfolg.

Feedback

