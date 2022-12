D2S1: Folschette empfängt Böwingen zum Spitzenspiel 11.Runde wird nachgeholt +++ Gilsdorf – Harlingen läutet den Spieltag am Freitag ein +++ Duell der Extremitäten in Echternach

Es ist mit Blick auf die Tabelle ein richtungsweisendes Mittelfeldduell, das sich Gilsdorf und Harlingen-Ischpelt bereits am Freitag zum Auftakt des 11.Spieltages im 1.Bezirk der 2.Division liefern werden, welches aufgrund einer Veranstaltung am Wochenende bei den Green Boys vorverlegt wurde. Beide mit 17 Punkten auf dem Konto, trug beim FC Jeunesse fehlende Konstanz dazu bei, dass man nicht ganz oben mitmischt, in Harlingen folgte einem schwachen Saisonstart eine starke Serie, die zuletzt aber wieder einige Kratzer bekam. Man kann also von einem offenen Duell ausgehen, was am Sonntag in Echternach (2.) gegen Schlusslicht Heiderscheid-Eschsdorf eher weniger der Fall sein dürfte.

„Es wäre schön, in Echternach zu punkten“

Theo Malget, Trainer des FC Racing, ist vor dem schweren Gastspiel in der Abteistadt nicht zu beneiden. „Aus verschiedensten Gründen sind wir für Sonntag personell nicht gut aufgestellt, einige Stammspieler werden fehlen. Wir müssen versuchen dies über das Kollektiv zu kompensieren. Wichtig wird sein, dass wir uns bewusst sind, woran es hapert und was wir benötigen. Natürlich wäre es schön in Echternach zu punkten, doch es wird schwer, obschon wir uns gut auf den Gegner einstellen konnten. Ich bin aber überzeugt davon, dass wir mit der Wintervorbereitung und eventuellen Neuzugängen den Klassenerhalt schaffen können“.

Reisdorf, das sich knapp über dem Strich befindet, sowie Aufsteiger Christnach kämpfen am Sonntag um Zähler gegen den Abstieg. Die Bilanz der letzten spricht für die Gäste. Mit Abstiegssorgen müssen sich Folschette und Böwingen nicht befassen, beide stehen sich am Sonntag im Spitzenspiel gegenüber. Nur einen Zähler befinden sich die Gäste hinter Folschette und auf die vergangenen Wochen geschaut geht die Tendenz klar in Richtung Auswärtssieg. Böwingen konnte seine letzten sechs Ligaspiele nämlich allesamt gewinnen, bei der USF gab es dagegen ein ziemliches Auf und ab.

Die Partie Bourscheid – Vianden schreibt ihre eigene Geschichte. Es geht nicht etwa darum, wer die schönste Burg im Land hat, sondern darum, dass der CSB mit seinem neuen Trainer Ruben Brito auf dessen ehemaligen Verein Orania Vianden trifft. Die Gäste dürften in diesem Duell die besseren Karten in der Hand halten, genau wie die AS Wintger, die beim SC Ell gastiert. Fels wird Rambrouch ebenfalls in der Favoritenrolle empfangen.

Am Freitag