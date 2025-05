D2S1: Fels zurück auf Platz 2

Pereira (56.‘) erzielte den ersten Treffer des Tages für die Gäste und nur wenig später konnte Beca Costa (60.‘) per Elfmeter den Anschluss herstellen. Es entwickelte sich eine spannende Partie und Reisdorf rannte weiter an, sie wollten das Unmögliche möglich machen und nach 72 Minuten war dann die große Möglichkeit zum Ausgleich da. Es gab wieder Elfmeter für Reisdorf, doch dieses Mal versagten die Nerven beim Schützen und Rodrigues im Wintger Kasten konnte den knappen Vorsprung mit seiner Parade festhalten. Fast im Gegenzug fiel dann die Entscheidung, Thill (78.‘) konnte den Vorsprung wieder erhöhen. Von diesen Nackenschlägen konnten sich die Gäste nicht mehr erholen und rutschten auf den letzten Platz der Tabelle ab.

Wintger wollte weiter im Rhythmus bleiben für das bald anstehende Relegationsspiel, doch man sollte gewarnt sein, konnte Reisdorf letzte Woche einen Punktgewinn gegen Fels einfahren. Den besseren Start hatten die Hausherren, die durch Starcevics Kopfball früh (7.‘) in Führung gingen. Noch vor der Pause konnte Wintger einen Doppelschlag registrieren. Erst baute Dragolovčanin (31.’) den Vorsprung aus, später netzte Starcevic (44.’) seinen persönlichen Zweierpack. Zur Pause schien die Messe gelesen, besonders weil zu allem Überfluss auch noch Gästespieler Engel beim Gang in die Kabinen die rote Karte sah. Mit einem Mann weniger spielte Reisdorf aber besser.

Mendes bediente Martins Vaz (37.‘), der akrobatisch für eine Vorentscheidung vor der Pause sorgte. Auch nach der Pause blieb Fels am Drücker. In der 57. Minute stand Oliveira 20 Meter vor dem Tor völlig frei und nutzte dies mit einem strammen Schuss ins Gehäuse. In der Schlussphase ging dann die Mendes-Show weiter, mit einem weiteren Doppelpack nach der Pause, insgesamt einem Viererpack in der Partie, setzte er dem Spiele seine Krone auf. Fels überrennt Böwingen und stürmt damit zurück auf den direkten Aufstiegsplatz.

Nach dem torlosen Remis in Reisdorf musste Fels eine Rekation zeigen. Dies war aber auf dem Papier kein leichtes Unterfangen, Gegner Böwingen war seit fünf Spielen unbesiegt. Es war Kapitän Mendes, der voranging und seine Farben durch einen Schlenzer ins Kreuz in Führung (13.‘) brachte. Der gleiche Mendes war es, der auf Vorarbeit von Martins Vaz den Vorsprung (34.‘) verdoppelte. In der 37.Minute war es die gleiche Co-Produktion nur andersherum.

Ulflingen traf am Sonntagnachmittag auf Rambrouch und ging bereits nach 5 Minuten durch einen Elfmeter in Führung. Da Silva Soares (18.‘) sorgte früh für einen etwas komfortablen Vorsprung. Nach der Pause kam dann eine Reaktion von Rambrouch und es war Dusemang (60.‘), der das Spiel mit seinem Treffer wieder offener gestalten konnte. Nur wenig später war es dann Weinzierl (66.‘), der den Ausgleichstreffer markierte. Auch wenn es für beide um nichts mehr ging, entwickelte sich eine spannende Begegnung mit dem besseren Ende für die Hausherren. Kurz vor Spielende erzielte Da Silva Soares (89.‘) den Siegtreffer.

Folschette kam mit zwei hohen Pleiten in Folge im Gepäck zum Duell gegen Heiderscheid. Auch bei diesem Auswärtsspiel ging der Schuss nach hinten los. Per Distanzschuss konnte Clement (27.‘) die Grünen in Führung schießen. Etwas später war es Da Cruz Santos (35.‘), der eine Vorlage von Ramos vollendete. Dieses Mal konnte Folschette allerdings reagieren und noch vor der Pause durch da Cruz (42.‘) den Anschluss finden. Es entwickelte sich ein ausgeglichenes Spiel. Es war dann Torres (64.‘) der den alten Vorsprung wiederherstellte. Kurz vorm Schlusspfiff setzte Fohl (90.‘+4) den Schlusspunkt für die Hausherren.

Colmar-Berg stand mit dem Rücken zur Wand und es zählen nur noch Siege, um den Klassenerhalt irgendwie zu schaffen. Die Gastgeber gaben auch den Ton an und gingen kurz vor der halben Stunde Marke durch Benhara in Führung. Diesen Vorsprung nahm man auch mit zum Pausentee. Auch nach dem Seitenwechsel blieb Colmar-Berg am Drücker und Benhara (57.‘) verdoppelte den Vorsprung. Gästespieler Leider (78.‘) sah die gelb-rote Karte und nur wenig später fiel dann die endgültige Entscheidung, als Barbosa (80.‘) eine Vorlage von Benhara vollendete. Kurz vorm Schlusspfiff netzte dann Benhara seinen Dreierpack. Mit diesem Erfolg sprang Colmar-Berg auf den Relegationsrang mit Tuchfühlung an das rettende Ufer. „Jeder hat etwas dazu beigetragen, dass wir die drei Punkte einfahren“ Tom Weynandt von Colmar-Berg: „Ein ganz wichtiger Erfolg heute, besonders weil wir letzte Woche aus Ell nur einen Punkt mit nach Hause brachten und am Sonntag unsere letzte Chance war, um eventuell noch den direkten Klassenerhalt zu erreichen. Jetzt können wir mit weniger Druck in den letzten Spieltag gehen. Die Einstellung auf das Spiel gegen Christnach war nicht anders als bei den vorherigen, aber wir Spieler wussten, dass es ein ‚heute oder nie‘-Spiel war. Und das hat man auch über die 90 Minuten gesehen. Jeder hat etwas dazu beigetragen, dass wir die drei Punkte einfuhren. Ausschlaggebend war, dass wir nach dem 1:0 nicht nachgelassen haben und nicht probiert haben das Resultat über die Zeit zu retten, sondern weiter Druck aufgebaut haben. Natürlich sind unsere Chancen gegen einen starken Gegner aus Harlingen auf dem Papier nicht gut, auch bei ihnen geht es um ganz viel. Damit geht auch unser Gegner mit großem Druck in die Partie, was uns in die Karten spielen kann. Wir müssen auch hoffen, dass Heiderscheid mindestens Unentschieden gegen Reisdorf spielt, damit wir den Relegationsrang sicher haben. Fels muss gegen Ell gewinnen, damit die Chancen auf den direkten Klassenerhalt am Leben bleiben. Wir müssen aber hauptsächlich auf uns Chancen und unsere Hausaufgaben erledigen. Jedem Team wünsche ich viel Glück - auf ein spanendes Saisonfinale mit einem hoffentlich positiven Ausgang für uns.“ Restprogramme Colmar: Harlingen (a)

Christnach: Redingen (h)

Spitzenspiel in Lintgen, der zweitplatzierte Harlingen war zu Gast. Es entwickelte sich die zu erwartende spannende Begegnung, mit dem besseren Start für die Gäste. Scheiterte Civic (15.‘) noch vom Punkt an Chenard, so war es Mehanovic, der zum 0:1 abstauben konnte. Wenig später dann das gleiche Spiel auf der anderen Seite. Bousba (27.‘) konnte seinen Elfmeter auch nicht verwandeln, doch auch hier landete der Nachschuss im Gehäuse. Santana reagierte am schnellsten. Nur zwei Zeigerumdrehungen später sah Heimspieler Avdihodzic nach einer Tätlichkeit glatt rot. Nach der Pause dann der Schock für die Gäste: auch Mendes musste vorzeitig vom Feld und es gab den dritten Elfmeter. N’Guessan (61.‘) machte es besser wie die beiden vorangegangenen Schützen und verwandelte sicher. Nur wenig später nutze dann Bousba einen Fehler in der hinteren Gästekette und Lintgen hatte einen zwei Tore Vorsprung inne. Harlingen gab nicht auf und als Civic (72.‘) einen direkten Freistoß aus 20 Metern im Tor unterbrachte konnte man sich auf eine sehr spannende Schlussphase einstellen. In den Schlussminuten traf Lintgen noch die Latte, den Ausgleich fanden die Gäste nicht mehr. Harlingen musste sich beim Spitzenreiter geschlagen geben und Fels den direkten Aufstiegsplatz nach einer Woche wieder überlassen. Restprogramme Lintgen: Ulflingen (a)

Harlingen: Colmar (h)