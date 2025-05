D2S1: Fels patzt, Harlingen jetzt Zweiter!

Auch nach dem Dreh blieben die Hausherren am Drücker und nur wenige Minuten nach Wideranpfiff (49.‘) nahm sich Clement aus rund 25 Metern ein Herz. Mit diesem Hammer in den Winkel schnürte Clement seinen Doppelpack. Rambrouch war noch in Schockstarre, da verdoppelter Ramos (51.‘) nur kurze Zeit später den Vorsprung. Die Messe war gelesen und Heiderscheid ging als Sieger vom Platz.

Rambrouch hatte den besseren Start in seine Auswärtsbegegnung. Nach 15 Minuten brachte Fernandes seine Farben nämlich in Führung. Daraufhin musste sich Heiderscheid einmal schütteln, kam dann jedoch besser in das Spiel. Noch vor der Pause (35.‘) konnte Clement eine Vorlage von Colombera zum Ausgleich verwerten. Dies war zugleich der Halbzeitstand.

Gespannte durfte man auf die Reaktion von Folschette sein, nach dem Debakel in Fels von letzter Woche. Dies sollte jedoch keine einfache Aufgabe werden gegen Wintger. Die Heimdefensive hielt dieses Mal eine knappe halbe Stunde, doch dann brachte Starcevic den Gast in Führung. Noch vor der Pause erhöhte Dragolovčanin per Elfmeter. Mit diesem Treffer glich er in der Torschützenliste mit dem Führenden Mendes aus.

Nach der Pause sorgte dos Anjos dann nach 67 Minuten für die Entscheidung. In der Schlussphase ging es dann Schlag auf Schlag und Folschette verfiel in seine Einzelteile. In der 79. Minute traf der gerade erst eingewechselte Enders. Wenig später (81.‘) erzielte dann auch Peiffer sein erstes Saisontor. Dos Anjos (90.‘) sorgte dann mit seinem zweiten Treffer für den Endstand, nur um wenig später, genau wie Heimspieler Santos, mit glatt Rot vom Platz zu fliegen. Es stand am Ende, die nächste böse Klatsche für Folschette hintereinander.

