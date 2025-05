D2S1: Fels gelingt direkter Aufstieg, Harlingen in Relegation

Auch wenn es im Pratzerthal um nichts mehr ging, zeigten beide Mannschaften ein flottes Spiel. Bereits nach 5 Minuten ging die Heimelf durch Kouakou in Führung. Cusumano (19.‘) glich per Elfmeter aus. Dann der Doppelschlag für Redingen, erst traf Dos Santos (26.‘) dann erhöhte Pinto Junior (33.‘). Doch noch vor der Halbzeit konnte Christnach durch Borsutzky (43.‘) den Anschluss herstellen. In der zweiten Hälfte drehte dann der Gast das Spiel komplett auf den Kopf. Wieder war es Borsutzky (47.) der den schnellen Ausgleich herstellte und nur wenig später dann sogar das Führungstor durch Fernandes (57.‘). Für den Schlusspunkt sorgte dann Cusumano, wieder per Elfmeter.

Nach der Pause sorgte dann Redwane Bousba für das Highlight der Partie, als er einen direkten Freistoß aus großer Distanz in den Winkel setzte. In der Schlussphase flogen bei beiden Teams jeweils ein Spieler wegen gelb-rot vom Platz. Das Ende einer meisterlichen Saison von Minerva Lintgen. Ulflingen beendet die Spielzeit auf einem beachtlichen 6. Platz.

Ulflingen bekam Besuch vom Tabellenführer aus Lintgen. In der Partie ging es um nichts mehr und es waren die Gäste die ihrer Favoritenrolle gerecht wurden. Bouso (16.‘) brachte sein Team in Front und noch vor der Halbzeit verdoppelte Sabotic (38.‘) den Vorsprung.

In Harlingen ging es für beide Mannschaften um alles. Harlingen steckte im Aufstiegskampf während Colmar-Berg im Tabellenkeller festhing. Doch beide benötigten auch Schützenhilfe von außerhalb. Den besseren Start hatte auch die Favoriten aus Harlingen, ging man nach 3 Minuten durch Faljic früh in Führung. Die Hausherren blieben weiter am Drücker, doch konnten beste Gelegenheiten nicht nutzen und getreu dem Motto "wer die Tore vorne nicht macht, kriegt sie hinten rein" sorgte Benhara (27.‘) für den überraschenden Ausgleich.

Harlingen wirkte nicht geschockt und blieb weiter am Drücker, doch man scheiterte immer wieder am Gästetorwart. Auch nach der Pause rannten die Gastgeber weiter an, doch Colmar-Berg kam jetzt auch zu Chancen. Es war wahrlich ein Spiel auf Messers Schneide, doch dann kam es zum Doppelschlag der Grün-Weißen. Erst Torrie (76.‘), dann Welter (83.‘) und die Begegnung war vorentschieden. Benhara (90.‘+1) sorgte nur noch für den Anschlusstreffer. Durch diese Niederlage rutschte Colmar-Berg auf den letzten Tabellenplatz und wurde direkt von der 1. in die 3.Division durchgereicht.