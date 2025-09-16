D2S1: erster USBC-Erfolg gleich ein Kantersieg

Alle Ergebnisse

Bereits am Samstag trennten sich Rambrouch und Pratzerthal-Redingen mit einem 2:2 im Derby. Dabei verschossen die Gäste einen frühen Elfmeter (2.‘). Danach blieb es bis in die 71.‘ torlos, ehe der FCPR einem weiteren Elfer (0:1) ein schnelles zweites Tor folgen ließ (0:2, 76.‘). Doch damit war man nicht durch, ein Doppelschlag (1:2, 88.‘, 2:2, 89.‘) kurz vor Schluss bescherte der USR einen Punktgewinn. Ganze drei verwandelte Elfmeter sahen die Zuschauer im Topspiel zwischen Harlingen und Vianden, das mit 3:1 zugunsten der Green Boys zu Ende ging, die damit weiter ganz oben in der Tabelle stehen.

Mit einem so nicht unbedingt zu erwartenden 2:1-Heimsieg gegen Folschette schob sich Christnach-Waldbillig am Gegner des Tages vorbei. Dabei drehte man die Halbzeitführung der Gäste in der Schlussviertelstunde in einen Sieg. „Wenn schon, denn schon“ wird sich das bis Sonntag noch punktlose Berdorf-Consdorf gedacht haben und landete mit einem fulminanten 7:0-Auswärtssieg in Ell einen spektakulären ersten Erfolg.

Freitas: „Jetzt sind wir auf Betriebstemperatur“

USBC-Trainer Alberto Jorge Freitas: „Das Problem in den ersten Spielen waren die Präsenzen, wir waren nicht komplett und es war schwierig, den roten Faden zu finden, den wir in der Vorbereitung eigentlich hatten. Jetzt sind wir auf Betriebstemperatur, alle Mann sind an Bord. Wir fanden gut in das Spiel, pressten hoch und Ell machte sich das Leben auch selber schwer.

Zur Pause hätte es schon 7:0 stehen können, doch ihr Torwart verhinderte noch Schlimmeres. Nach dem Seitenwechsel gingen wir die Sache langsamer an, worüber ich nicht glücklich war. Ich musste mein Team wachrütteln, danach lief es wieder besser. Ich muss Ell aber für seinen Sportsgeist und Respekt loben. Für uns war es ein gelungenes Spiel mit dem nötigen Glück. Ich hoffe, dass der Knoten jetzt geplatzt ist.“

Nach einer ereignisreichen 1.Halbzeit stand es zwischen Aufsteiger Bourscheid und Ulflingen 1:1, die Gäste gingen nach einer Roten Karte für Bassirou (40.‘) aber mit einem Mann weniger in die Kabinen. In Unterzahl sollte ihnen in der Schlussphase dennoch der Sieg gelingen. Erpeldingen gewann u.a. durch einen Weber-Doppelpack mit 4:1 in Clerf und sicherte sich ebenfalls seinen ersten Saisonsieg. Und auch Heiderscheid-Eschdorf konnte den Platz in der noch jungen Saison erstmals als Sieger Gewinner verlassen. Gegen ein bis dahin verlustpunktfreies Böwingen gewann man mit 2:1. Alle wichtigen Ereignisse dieser Partie passierten dabei ab der 70.Spielminute, inkl. Platzverweis und drei Toren.

