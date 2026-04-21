D2S1: Erpeldingen-Niederlage von schwerer Verletzung überschattet

Was am Wochenende los war

Bereits am Freitagabend begann der 21. Spieltag mit der Partie zwischen Aufsteiger Bourscheid und Schlusslicht Clerf. Es waren die Hausherren die hier kurzen Prozess machten und bereits zur Pause mir 3 Toren führten. Nach der Pause legte man noch zwei weitere Tore nach und gewann am Ende hochverdient 5:0. Auch nach dem Trainerwechsel bleibt Ulflingen im absoluten Formtief. Im Heimspiel gegen Böwingen gab es auch nichts zu holen und man rutscht in der Tabelle immer tiefer. Das einzige Tor des Tages erzielte Pedroso für die Gäste bereits nach 4 Minuten. Folschette steigt zum formstärksten Team der Liga auf, jedoch ging man in Vianden früh in Rückstand. Doch nach der Pause zeigte man eine Reaktion und drehte die Begegnung noch vor der Stundenmarke. In der Nachspielzeit flogen dann noch zwei Spieler der Heimelf vorzeitig vom Platz. Mit diesem Erfolg beträgt der Vorsprung von Folschette auf die Nicht-Aufstiegsplätze bereits 6 Punkte.

Folschettes Trainer im Video-Interview

Die andere Mannschaft, die von der Niederlage Ulflingens profitieren konnte, ist Christnach. Bei abstiegsbedrohten Rambroucher ging man durch Ferreira (27.') in Führung. Doch Rambrouch kämpfte, gab nicht auf und fand den Ausgleich. Als jeder mit der Punkteteilung rechnet, passierte das Gleiche wie letzte Woche: in der 5.Minute der Nachspielzeit klärte Rambrouch einen letzten Freistoß genau auf die Füße von Miguel Teixeira der den Ball aus über 30 Metern unhaltbar in den Winkel setzte - ein noch schöneres Siegtor als in der vergangenen Woche und der Ausbau des Vorsprungs auf die Konkurrenz., für Rambrouch eine bittere Pille im Abstiegskampf.



Ell musste im Derby auswärts in Redingen unbedingt weiter punkten und war nach 6 Minuten auf dem richtigen Weg, als Schroeder für die Gästeführung sorgte. In der Folge gab es intensive Zweikämpfe und einige Torchancen, eine davon nutzte Milano zum verdienten Ausgleich. Nach der Pause war es wieder Milano, der zur Führung abstauben konnte. Doch schnell nach dieser Vorsprung strafte man sich selbst, als Quinteira mit Gelb-Rot vom Platz musste. In der 74.' war es dann der große Moment von Fernandes, der nach einem Solo über 40 Meter den Ball zum Ausgleich ins Tor schoss. Es blieb bei diesem 2:2. Ein Resultat, das nach Einschätzung des Live-Ticker-Betreibers vor Ort in Ordnung ging. Vor der Partie zwischen Heiderscheid und Tabellenführer Harlingen rechnete jeder mit einem Auswärtssieg. Doch Gästetorhüter Albers Arbeitstag war nach 14 Minuten beendet. Mit einem Mann mehr und über 75 Minuten zu gehen konnte sich Heiderscheid Hoffnungen machen, aus diesem Spiel doch etwas mitzunehmen. In der Nachspielzeit der 1.Hälfte ging man dann auch nach einem Distanzschuss in Führung. Marbes erhöhte nach 58 Minuten auf 2:0. Es wären wichtige, nicht eingerechnete 3 Punkte für Heiderscheid im Abstiegskampf gewesen doch Harlingen zeigte daraufhin wieso man der Favorit auf den Aufstieg ist. Jašarević sorgte per Elfmeter für den Anschluss und nur wenig später traf dieser Ausnahmespieler per direkten Freistoß zu seinem 27. Saisontor und dem Ausgleich in dieser verrückten Partie. Trotz dieses unerwarteten Punktverlusts konnte Harlingen den Platz an der Sonne verteidigen.

Erpeldingen musste sich auswärts bei Berdorf-Consdorf geschlagen geben. Zwei Rückstände konnte man ausgleichen, doch der dritte war dann einer zu viel. Von diesem konnte man sich nicht mehr erholen, womit Agovics Treffer in der 79. Minute der Siegtreffer zum 3:2 war. Überschattet wurde diese Partie durch eine schwere Verletzung von USBC-Akteur Mbemba Djalo, der nach einem schweren Zusammenprall mit dem Gästekeeper mit Verdacht auf Rippenbruch ins Krankenhaus gebracht werden musste, dies aber nicht mit dem georderten Rettungshubschrauber, sondern mit einem Krankenwagen. Der Rippenbruch bestätigte sich nicht und sollte sich später als sehr schwere Prellung herausstellen. FuPa wünscht dem Spieler eine schnelle Genesung.