D2S1: Erpeldingen Meister, Heiderscheid in Abstiegsrelegation

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(Forfait)

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Was am Wochenende los war

Fangen wir oben an. Erpeldingen empfing Harlingen und der Gewinner dieses Duells sollte als Meister aufsteigen. Es entwickelte sich ein munterer Schlagabtausch in Hälfte eins. Nach 7 Minuten führte Erpeldingen 2:0 doch Harlingen gelang auch ein Doppelschlag und es ging mit 2-2 in die Pause. Aus dieser heraus beruhigte sich das Spiel und man merkte, dass ein Tor hier alles entscheiden würde. Und dieses Tor fiel dann auch in der Schlussphase. Araujo Reis gelang, kurz nach seiner Einwechslung, per Kopf der viel umjubelte Siegtreffer. Erpeldingen steigt als Meister sofort wieder auf. Harlingen folgt in die 1. Division.

Am anderen Ende der Tabelle ging es im direkten Duell zwischen Ell und Heiderscheid darum wer sicher in der Liga bleibt und wer den Umweg Relegation antreten muss. Die Gäste aus Heiderscheid hatten den besseren Start und gingen durch Colombera in Führung. Doch kurz vor dem Pausenpfiff gelang Fernandes per direktem Freistoß aus großer Distanz der Ausgleich. Zur Pause war Ell also gerettet. Nach dem Seitenwechsel wurde es zum erwarteten spannenden Spiel. Es dauerte bis zur 77. Minute, ehe wieder etwas passieren sollte. Über die Seite tankte sich Cailliau durch und seinen strammen Schuss aus spitzem Winkel konnte niemand mehr vom Einschlag hindern. Ell führte und damit war jedem klar, dass man gerettet ist und Heiderscheid den Weg über die Relegation gehen muss.

Auf den weiteren Plätzen ging es um nicht mehr viel. Ulflingen hatte Rambrouch zu Gast und es entwickelte sich ein Schlagabtausch. Zweimal gingen die Hausherren aus dem hohen Norden in Führung, zwei Mal gelang Rambrouch der Ausgleich. Ein wahres Schützenfest feierte Böwingen. Nach drei heftigen Pleiten in Folge, spielte man sich gegen Bourscheid in einen wahren Rausch was sich im Tennisresultat von 6:1 wiederspiegelte. In Vianden war dann Tag der offenen Tür. Nicht weniger als 11 Tore konnten die Zuschauer bestaunen, aufgeteilt in 7 für Vianden und 4 für Pratzerthal-Redingen. Führte der Gast nach einer halben Stunde noch mit 1:2 war es Vianden die zwei Mal drei Tore hintereinander nachlegen konnten.

Kommen wir nun zu den oberen Relegationsplätzen, wo Folschette und Christnach mit Rückenwind ins entscheidende Spiel gehen wollten. Christnach empfing hierbei den Nachbarn aus Berdorf-Consdorf und ging auch früh in Führung duech Lopes. Doch bereits zur Pause lag man in Rückstand. Nach der Pause versuchte Christnach alles, doch es war dos Santos Abstauber der das Spiel entschied. Folschette sollte gegen das Schlusslicht Clerf antreten, doch diese traten die Auswärtsreise wegen Personalmangels nicht an. Clerf meldete am Samstag Forfait an, so dass Folschette kampflos 3:0 gewann.