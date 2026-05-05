D2S1: Ell hält Harlingen in Schach, Erpeldingen zieht davon

Was am Wochenende los war

Die erste Überraschung des Spielages gab es in Michelau, wo Bourscheid sich gegen Aufstiegsaspirant Christnach durchsetzte. Die Gäste zeigten eine schwache erste Halbzeit und nach 30 Minuten stand das finale Ergebnis fest. Erst traf Aleno, wenig später war es Rodrigues Silvano der gegen seinen Ex-Verein traf. Ulflingen konnte nicht vom Ausrutscher profitieren. In einem torreichen Spiel gegen Berdorf-Consdorf lag man lange mit zwei Treffern in Front, musste sich trotzdem am Ende geschlagen geben. Nach einer Stunde führte man noch 1:3, doch Berdorf-Consdorf zeigte einen starken Schlussspurt und erzielte noch drei Tore um das Spiel zu drehen und 4:3 zu gewinnen. In der Nachspielzeit sah Heimspieler dos Santos noch die Rote Karte.

Die zweite Überraschung des Tages gab es in Harlingen, wo Abstiegskandidat Ell zu Gast war. Auch wenn nach einer guten halben Stunde die Torhymne bereits lief, wurde das Tor von Harlingen wegen Abseits aberkannt. Ell verteidigte das ganze Spiel über stark und hielt die Null auswärts beim besten Offensivteam der Liga. Ein Punktgewinn für Ell, während Harlingen aufpassen muss, nicht noch auf den Relegationsrang zu rutschen.

Faljic: „Am wichtigsten ist der 1.Platz in der 2.Division“

Haris Faljic, nach dem Spiel über das Formtief und schwere Restprogramm samt Coupe-FLF-Halbfinale: „Wir wussten von Anfang an, der Trainer hat uns das deutlich gemacht, dass dies ein ganz schweres Spiel wird. Die erste Halbzeit haben wir uns schwer getan schnell zu spielen und konnten auch unser Pressing, was vom Trainer erwartet wird, nicht durchziehen. Trotzdem haben wir alles in unserer eigenen Hand und Sonntag müssen wir Eier zeigen und 3 Punkte holen.

Am wichtigsten ist der 1.Platz in der 2.Division! Das Halbfinale in der Coupe FLF ist ein Bonus und wir nehmen das wie es kommt. Für mich persönlich ist Sonntag wo es zählt, und da will ich sehen, dass jeder hundert Prozent gibt. Wir sind vielleicht in einem Negativtrend, aber wenn eine Mannschaft es schafft dort rauszukommen, dann sind wir das und ich bin überzeugt, dass wir am Sonntag wieder siegen.“

Beim Derby in Rambrouch wollte Folschette den Rückstand auf Harlingen verkürzen. In einem spannenden Spiel ging man früh durch Fortes in Führung, Weinzierl glich jedoch aus. Rambrouch benötigt noch jeden Punkt im Abstiegskampf und so entwicklete sich ein spannendes Spiel mit dem besseren Ende für das formstarke Folschette. Heiderscheid hatte beim feststehenden Absteiger aus Clerf die Möglichkeit zum Gewinner des Spieltages im Abstiegskampf zu werden. Dies gelang eindrucksvoll. Nach etwas mehr als einer Stunde war die Messe beim Stand von 0:3 gelesen. Clerf konnte in der Schlussphase nur noch für Ergebniskosmetik sorgen.

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Hoch her ging es beim Spiel Vianden gegen Tabellenführer Erpeldingen. Nicht weniger als 5 Tore und 3 Platzverweise sahen die Zuschauer. Aber von vorn: es war Murcia, der Erpeldingen mit seinem 10.Saisontor in Führung brachte. Etwas mehr als 30 Minuten waren dann gespielt und Heimspieler Sibilio musste nach einer Notbremse vorzeitig vom Spielfeld. Nur kurz vor dem Halbzeitpfiff legte Murcia per Eckball zum 0:2 auf. Als dann, nach einer Stunde, Delgado Medina mit Gelb-Rot vom Platz flog das Spiel numerisch auf dem Feld wieder ausgeglichen war bäumte sich der FC Orania auf. Als dann mit Delgado da Cruz ein weiterer Gästespieler die Rote Karte sah traf da Costa Carvalho nur Sekunden später zum Anschluss. In der 85. Minute war es dann soweit, als Cordeiro den Ball zum Ausgleich einschob.

Dies war noch immer nicht das Ende einer verrückten Partie. Erpeldingen gelang in der Nachspielzeit durch Magalhaes der Lucky Punch: der viel umjubelte Gästesieg und damit verbunden der Ausbau der Tabellenführung. Das torreichste Spiel des Tages fand in Redingen statt, wo Böwingen zu Gast war. Brauchten die Hausherren noch die ganze erste Hälfte für 3 Tore, benötigte man im zweiten Durchgang dafür nur 15 Minuten. Almeida Delgado gelang nur der Anschlusstreffer, ehe Pratzerthal-Redingen zwei weitere Tore draufsetzte. Heimspieler Morgado sah noch die Ampelkarte (81.‘).