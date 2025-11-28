D2S1: Ein Topspiel am Samstag, eines am Sonntag

Nach einer ansehnlichen ersten halben Stunde, nach der Bourscheid mit 2:1 in Christnach in Führung lag, verflachte die Begegnung bis zur Pause. Diese war kaum beendet, als ein abgefälschter Fernschuss Gästetorwart Bierchen auf dem falschen Fuß erwischte (2:2, 48.‘). Es gab vor rund 75 Zuschauern - und damit deren nur fünf weniger als bei der BGL Ligue-Partie Swift - Racing - in der Folge weitere Chancen auf beiden Seiten ehe Weirich im Anschluss an eine Flanke die Entscheidung zugunsten des FC Olympia gelang (3:2, 85.‘).

Desbordes: „einer lief für den anderen“

Christnachs Lucas Desbordes zum Nachholspiel: „Nach den letzten schwierigen Wochen haben wir endlich unseren Kampf und das Selbstvertrauen wiedergefunden. Jeder kämpfte bis zum Umfallen, einer lief für den anderen und das können wir in die kommenden Wochen mitnehmen. Aus zwei Spielen sind da noch 6 Punkte zu holen. Wenn wir diese mit derselben Einstellung angehen, werden wir die 6 Zähler auch holen können, um gut in die Winterpause zu gehen. Der Spielverlauf entspricht der Mentalität, mir der wir in die Saison gestartet waren, die aber durch ein paar bittere Niederlagen verloren ging. Diese haben wir wiedergefunden. Wenn die ganze Mannschaft füreinander kämpft, dann gewinnt man auch schwere Heimspiele wie dieses.“

Der 12.Spieltag

Der 12.Spieltag wird am Samstag mit dem Topspiel zwischen Vianden (5., 19 Punkte) und Ulflingen (2, 22) eingeläutet. Die Gastgeber verloren zuletzt zweimal hintereinander, der FC Racing zog aber am 10.Spieltag ebenfalls den Kürzeren, so dass man gespannt sein kann, wie sich dieses Duell entwickeln wird. Am Sonntag versucht Pratzerththal-Redingen das zuletzt starke Erpeldingen zu bremsen. Dies wird alles andere als einfach und ist genauso ein Sechs-Punkte-Spiel wie die Samstagspartie. Weiter unten in der Tabelle bekommt Rambrouch nach 7 Zählern aus den letzten drei Partien gegen Böwingen die Chance, seinen Aufwärtstrend fortzusetzen und am Gegner des Tages vorbeizuziehen.

Das zweite nominelle Spitzenspiel findet am Sonntag in Harlingen statt, wo Folschette (6., 19) beim fünf Punkte besseren Leader gastiert. In der Theorie könnte die USF mit einem Auswärtserfolg entsprechend wieder ganz oben angreifen, doch der Motor der Gelb-Schwarzen stotterte vor dem Duell der z.Z. beiden besten Abwehrreihen des 1.Bezirks der 2.Division. Bourscheid sollte trotz der Niederlage im Nachholspiel am Mittwoch (s.u.) in der Lage sein, zuhause gegen Ell zu gewinnen. Schlusslicht Clerf spielt ein wichtiges Heimspiel gegen ein Christnach, das sich aus seiner Talsohle befreien konnte.

Desbordes: „gewinnen nicht den Preis für den schönsten Fußball“

Noch einmal Lucas Desbordes: „Wir gehen mit genau derselben Einstellung wie am Mittwoch in die beiden verbleibenden Partie in Clerf und Eschdorf. Wir gewinnen nicht den Preis für den schönsten Fußball. Wir müssen zusehen, dass wir Abstand nach unten gewinnen und wieder näher oben herankommen. Die beiden erwähnten Gegner liegen auf Augenhöhe, diese können und müssen wir schlagen.“

Schließlich empfängt Berdorf-Consdorf nach nur einer Niederlage aus den letzten fünf Partien die z.Z. formschwächste Elf der Liga, nämlich Heiderscheid-Eschdorf, das seit Mitte September auf einen Sieg wartet.

Am Samstag