D2S1: Echternach – Ell steht im Fokus Wintger bei Absteiger Böwingen zu Gast +++ Rambrouch und Vianden eröffnen den 6.Spieltag +++ Duell der Sorgenkinder Harlingen - Bourscheid

Am Samstag läutet das Verfolgerduell zwischen Rambrouch und Vianden den 6.Spieltag ein. Mit Blick auf die Aufstiegsränge ist es bereits eine richtungsweisende Begegnung, bei der FuPa TV vor Ort sein wird.

„Wir wollen gewinnen“

„Wir wollen und müssten gewinnen“ zeigte sich der Rambroucher Trainer David Bill optimistisch gegenüber FuPa. Einen Nachteil hat er aber ausgemacht: „wir hatten am vergangenen Wochenende kein Spiel, im Gegensatz zu Vianden, das ein Freundschaftsspiel bestritt. Wie haben uns zwar gut vorbereitet, doch durch die lange Pause verflog das positive Gefühl nach dem Sieg in Ell ein wenig und die Spielpraxis fehlt ebenfalls etwas. Aufgrund der bisherigen Ergebnisse schätze ich Vianden besser als in der vergangenen Saison ein, doch wir sind ebenfalls stärker“.

Das Spitzenspiel bestreiten am Sonntag Echternach und Ell. Der Tabellenzweite empfängt nach seinem Sensationssieg im Pokal gegen das zwei Klassen höher spielende Bissen nun den Tabellenvierten aus dem 1.Bezirk der 2.Division mit breiter Brust. Ell, das bereits aus dem Pokal ausgeschieden war, wollte die zweiwöchige Wartezeit in der Meisterschaft eigentlich mit einem Freundschaftsspiel überbrücken, welches aber abgesagt werden musste.

Spitzenreiter Wintger wird von Absteiger Böwingen auf die Probe gestellt. Die Gäste haben mehr Druck, denn im Falle einer Niederlage rücken die Aufstiegsränge in noch weitere Ferne als sie es ohnehin schon sind. Heiderscheid-Eschdorf wird gegen Aufsteiger Christnach-Waldbillig versuchen, seinen ersten Saisonsieg zu holen während Gilsdorf eine schwer auszurechnende US Reisdorf 47 zu Gast hat, die unseren Informationen zufolge mit einem neuen Trainer Jean-Louis Mannon antreten wird. Nähere Informationen hierzu sowie eine offizielle Bestätigung stehen noch aus.

Auch in Fels ging in den vergangenen Wochen auf und neben dem Platz so Einiges alles andere als reibungslos über die Bühne. Trotz vier Punkten aus den letzten zwei Ligaspielen gab es unter der Woche weitere Störgeräusche und man muss am Sonntag schauen, wie sich diese auf die Mannschaft ausgewirkt haben. Mit Folschette kommt nämlich ein Gegner, der nicht leicht zu schlagen sein wird. Harlingen wird dann noch gegen Bourscheid versuchen, seinen ersten Saisonsieg zu holen, etwas was gegen den Drittletzten nicht unmöglich sein sollte.

Am Samstag