D2S1: die zwei Schlusslichter stehen sich gegenüber!

Am Samstag läuten Pratzerthal-Redingen und Heiderscheid-Eschdorf den 7.Spieltag im 1.Bezirk der 2.Division ein. Ein zuhause mittelmäßiges Team empfängt das auswärts schwächste, der Trend legt Vorteile auf Seiten des FCPR nahe. Aufsteiger Bourscheid hat den z.Z. drittstärksten Angriff der Liga, Gegner Harlingen den besten. In diesem Aufeinandertreffen am Sonntag kann man sich also Tore erwarten, die Green Boys sind auf dem Papier stärker einzuschätzen.
Clerf und Rambrouch sind die zwei einzigen Mannschaften der Liga, die noch keinen Sieg verbuchen konnten. Am Wochenende stehen sie sich im ultimativen Kellerduell gegenüber. Während die bisherige Punkteausbeute minimale Vorteile bei Rambrouch sieht, könnte die Abwehr der Gäste als durchlässigste der Division eine Gelegenheit für den FC Claravallis darstellen. Man darf gespannt sein ob und wenn, wer den ersten Dreier verbuchen kann. Böwingen (10., 7) und Berdorf-Consdorf (9., 7) sind punktgleiche Tabellennachbarn, deren Trends in den letzten fünf Partien aber gegensätzliche Verläufe angenommen haben – voraus sich ergibt, dass der Absteiger in dieser Hinsicht näher an einem Sieg sein müsste.
Zu einem spannenden Duell um einen Platz in den Top 4 kommt es in Christnach, wo der Tabellenfünfte den Vierten Vianden zu Gast hat. Mit Blick auf die kommenden Wochen ist es ein Sechs-Punte-Spiel. Die Formtabelle legt nahe, dass der FC Orania mit drei Siegen in Serie z.Z. als leicht stärker einzuschätzen sein dürfte. Während Ulflingen in Ell Favorit sein sollte, ist die Begegnung Folschette (1., 15 Punkte) – Erpeldingen (6., 9) nominell ein weiteres Topspiel, in dem der Leader aber über die besseren Karten verfügen dürfte.
Am Samstag
Am Sonntag
__________________
Hinweis
