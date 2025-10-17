 2025-10-15T11:43:40.576Z

Ligavorschau
Sollte Clerf zuhause verlieren, riskiert man den Anschluss zu verpassen
Sollte Clerf zuhause verlieren, riskiert man den Anschluss zu verpassen – Foto: paul@lsn.sarl (Archiv)

D2S1: die zwei Schlusslichter stehen sich gegenüber!

Clerf empfängt Rambrouch zum absoluten Kellerduell, Topspiele in Folschette und Christnach

Am Samstag läuten Pratzerthal-Redingen und Heiderscheid-Eschdorf den 7.Spieltag im 1.Bezirk der 2.Division ein. Ein zuhause mittelmäßiges Team empfängt das auswärts schwächste, der Trend legt Vorteile auf Seiten des FCPR nahe. Aufsteiger Bourscheid hat den z.Z. drittstärksten Angriff der Liga, Gegner Harlingen den besten. In diesem Aufeinandertreffen am Sonntag kann man sich also Tore erwarten, die Green Boys sind auf dem Papier stärker einzuschätzen.

Clerf und Rambrouch sind die zwei einzigen Mannschaften der Liga, die noch keinen Sieg verbuchen konnten. Am Wochenende stehen sie sich im ultimativen Kellerduell gegenüber. Während die bisherige Punkteausbeute minimale Vorteile bei Rambrouch sieht, könnte die Abwehr der Gäste als durchlässigste der Division eine Gelegenheit für den FC Claravallis darstellen. Man darf gespannt sein ob und wenn, wer den ersten Dreier verbuchen kann. Böwingen (10., 7) und Berdorf-Consdorf (9., 7) sind punktgleiche Tabellennachbarn, deren Trends in den letzten fünf Partien aber gegensätzliche Verläufe angenommen haben – voraus sich ergibt, dass der Absteiger in dieser Hinsicht näher an einem Sieg sein müsste.

Zu einem spannenden Duell um einen Platz in den Top 4 kommt es in Christnach, wo der Tabellenfünfte den Vierten Vianden zu Gast hat. Mit Blick auf die kommenden Wochen ist es ein Sechs-Punte-Spiel. Die Formtabelle legt nahe, dass der FC Orania mit drei Siegen in Serie z.Z. als leicht stärker einzuschätzen sein dürfte. Während Ulflingen in Ell Favorit sein sollte, ist die Begegnung Folschette (1., 15 Punkte) – Erpeldingen (6., 9) nominell ein weiteres Topspiel, in dem der Leader aber über die besseren Karten verfügen dürfte.

Am Samstag

Morgen, 18:00 Uhr
FC Pratzerthal-Redingen
FC Pratzerthal-RedingenRedingen
FC Racing Heiderscheid-Eschdorf
FC Racing Heiderscheid-EschdorfHeiderscheid
18:00live
Unser Tipp: Heimsieg

Am Sonntag

So., 19.10.2025, 16:00 Uhr
US Böwingen/Attert
US Böwingen/AttertBöwingen
US Berdorf-Consdorf 01
US Berdorf-Consdorf 01USBC01
16:00
Unser Tipp: Unentschieden

So., 19.10.2025, 16:00 Uhr
US Folschette
US FolschetteFolschette
FC 72 Erpeldingen
FC 72 ErpeldingenErpeldingen
16:00live
Unser Tipp: Heimsieg

So., 19.10.2025, 16:00 Uhr
SC Ell
SC EllEll
FC Racing Ulflingen
FC Racing UlflingenUlflingen
16:00
Unser Tipp: Auswärtssieg

So., 19.10.2025, 16:00 Uhr
FC Olympia Christnach-Waldbillig
FC Olympia Christnach-WaldbilligChristnach
FC Orania Vianden
FC Orania ViandenVianden
16:00live
Unser Tipp: Unentschieden

So., 19.10.2025, 16:00 Uhr
Claravallis Clerf
Claravallis ClerfClerf
US Rambrouch
US RambrouchRambrouch
16:00
Unser Tipp: Unentschieden

So., 19.10.2025, 16:00 Uhr
CS Bourscheid
CS BourscheidBourscheid
FC Green Boys 77 Harlingen-Ischpelt
FC Green Boys 77 Harlingen-IschpeltHarlingen
16:00
Unser Tipp: Auswärtssieg

__________________

17.10.2025, 17:00 Uhr
Paul KrierAutor