D2S1: die Schlusslichter spielen gegeneinander

Nach Aufstiegsfeier und Pokal-Highlight kehrt für Minerva Lintgen am Sonntag der graue Liga-Alltag zurück. In Böwingen sollte man eigentlich klarer Favorit sein, doch ob man so stark wie zuletzt auftritt wird auch davon abhängen, wieviel rotiert werden wird und wie man sich von den Kraftakten der vergangenen Tage erholt hat. Böwingen braucht noch Punkte im unteren Drittel der Tabelle, eventuell bieten sich minimale Außenseiterchancen. Eines von zwei Topspielen findet in Eschdorf statt, wo der lokale FC Racing (5.) den Tabellenzweiten Fels zu Gast haben wird. Seit dem Trainerwechsel ist die AS Rupensia Lusitanos wieder in der Spur und dürfte über eine etwas bessere Ausgangslage verfügen als Heiderscheid-Eschdorf, das mit einem Heimsieg an den oberen Relegationsplätzen dranbleiben kann.

Ell ist alles andere als gerettet und sollte mit Blick auf das Kellerduell (s.u.) im Idealfall gegen Ulflingen gewinnen. Nach einem Zwischenhoch wartet man mittlerweile aber wieder seit drei Spielen auf einen Sieg, Ulflingen hat seine drei letzten Begegnungen nicht verloren. Es könnte zu einer offenen Auseinandersetzung kommen. Das erwähnte Spiel der beiden Schlusslichter ragt dann am 22.Spieltag auch heraus. Der Letzte Reisdorf bekam einen winzigen Punkt aus seinem letzten fünf Spielen, Gast Colmar deren zwei. Es geht für beide entsprechend ums nackte Überleben. Sollten die Hausherren vom Sonntag verlieren, wäre dies ein herber Rückschlag während die ASC dann im Idealfall auf einen Punkt an Ell herankommen könnte. Behauptet sich Reisdorf, würde man die rote Laterne und damit den direkten Abstiegsplatz an Colmar zurückgeben.