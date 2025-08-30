D2S1: Derby zwischen Absteiger und Aufsteiger

💸👉 Über diesen Link könnt ihr FuPa Luxemburg unterstützen 👈 Weitere wichtige Infos dazu findet ihr hier.
Wenn Ell und Christnach sich in der noch sehr jungen Saison im Tabellenmittelfeld ansiedeln wollen, dann könnte ihr Duell auf eine enge Kiste am 2.Spieltag hindeuten. Folschette hat viel vor, mit Heiderscheid-Eschdorf aber einen früheren Angstgegner sowie eine hart zu knackende Nuss vor der Brust. Böwingen empfängt Aufsteiger Clerf vermutlich in einer kleinen Favoritenrolle, wenngleich der FC Claravallis sich nicht von vorneherein geschlagen geben wird.
Ein besonderes Derby findet zwischen Erpeldingen und Bourscheid statt: der wohl klar favorisierte Absteiger trifft auf einen motivierten Aufsteiger. Rund sechs Kilometer trennen beide Fußballplätze, die Teams jahrelang jedoch Welten, spielte man zuletzt FuPa-Informationen zufolge i der Saison 1997/1998 in Meisterschaftsspielen gegeneinander! In beiden Pokalwettbewerben stand man sich sogar noch nie gegenüber.
CSB-Trainer Ruben Brito: „Erpeldingen ist einer der Meisterschaftsfavoriten. Ich denke, dass sie über die ganze Saison oben um den Aufstieg mitspielen werden. Es ist ein Gegner, der auch viele junge und dynamische Spieler im Kader hat, die nie aufhören zu laufen. Egal welcher Gegner dorthin reist, wird es richtig schwer bekommen.
Wir schauen von Spiel zu Spiel. Am Wochenende werden wir unser Spiel machen und alles daransetzen, erhobenen Hauptes zurück ins Dorf zu fahren. Wir freuen uns auf hoffentlich viele Anhänger, damit es ein schönes Fussballspiel wird. Wir haben nichts zu verlieren und werden alles versuchen, eine gute Tagesleistung abzuliefern um den Nachbarn ins Schwitzen zu bringen.“
Harlingen-Ischpelt tritt in Ulflingen zu einer Partie an, in der man auf dem Papier über die besseren Karten verfügen sollte. Doch Papier ist bekanntlich auch geduldig. Absteiger Vianden wird von einer US Rambrouch auf die Probe gestellt, bei der man seit Jahren auf Kontinuität und Spieler aus der eigenen Region setzt. Letztlich wird Absteiger Berdorf-Consdorf im Duell der Fusionsvereine gegen Pratzerthal-Redingen versuchen, die 3 Punkte bei sich zuhause zu behalten.
Am Sonntag
__________________
Hinweis
Auf FuPa kann jeder User selbst einen Liveticker betreiben. Probiert es aus - es winken Punkte, die ihr später gegen tolle Prämien einlösen könnt sowie im Falle toller, lustiger Ticker-Passagen die Möglichkeit einer persönlichen Vorstellung des Ticker-Betreibers hier auf FuPa Luxemburg! (Beispiel hier)