Ob Bourscheid gegen seinen Nachbarn Erpeldingen jubeln kann? – Foto: Paul Krier (Archiv)

D2S1: Derby zwischen Absteiger und Aufsteiger Harlingen am 2.Spieltag zu Gast bei Nordrivale Ulflingen Verlinkte Inhalte 2.Div - 1.Bez Erpeldingen Vianden USBC01 Böwingen + 10 weitere

Wenn Ell und Christnach sich in der noch sehr jungen Saison im Tabellenmittelfeld ansiedeln wollen, dann könnte ihr Duell auf eine enge Kiste am 2.Spieltag hindeuten. Folschette hat viel vor, mit Heiderscheid-Eschdorf aber einen früheren Angstgegner sowie eine hart zu knackende Nuss vor der Brust. Böwingen empfängt Aufsteiger Clerf vermutlich in einer kleinen Favoritenrolle, wenngleich der FC Claravallis sich nicht von vorneherein geschlagen geben wird. Ein besonderes Derby findet zwischen Erpeldingen und Bourscheid statt: der wohl klar favorisierte Absteiger trifft auf einen motivierten Aufsteiger. Rund sechs Kilometer trennen beide Fußballplätze, die Teams jahrelang jedoch Welten, spielte man zuletzt FuPa-Informationen zufolge i der Saison 1997/1998 in Meisterschaftsspielen gegeneinander! In beiden Pokalwettbewerben stand man sich sogar noch nie gegenüber.