 2026-04-10T07:15:08.667Z

Ligavorschau

D2S1: das Spitzenspiel lautet Folschette - Ulflingen

Spitzenreiter klar favorisiert, Erpeldingen (2.) vor Härtetest und wichtiges Spiel gegen den Abstieg in Eschdorf

von Paul Krier · Heute, 18:24 Uhr · 0 Leser
Ulflingen ist in Folschette zu Gast
Ulflingen ist in Folschette zu Gast – Foto: paul@lsn.sarl (Archiv)

Verlinkte Inhalte

2.Div - 1.Bez
Erpeldingen
Vianden
USBC01
Böwingen

💰 Unterstützen Sie unsere Redaktion

🎖️ Bewerten Sie uns auf Google

📱 Abonnieren Sie uns auf Whatsapp

📽️ Abonnieren Sie uns auf YouTube

Das entthronte Erpeldingen fährt am Sonntag nach Böwingen, wo man sich auf starke Gegenwehr einstellen muss. Die fehlende Ergebniskonstanz sowie der Fakt, dass der FC 72 das stärkste Auswärtsteam des 1.Bezirks der 2.Division ist, sprechen für die Gäste. Das Spitzenspiel der 20.Runde bestreiten Folschette (4., 35 Punkte) und das punktgleiche Ulflingen (3.). Nach drei Spielen in Serie ohne Sieg auf Seiten des FC Racing gegenüber 10 Punkten aus den letzten vier Partien bei den Gastgebern spricht die Formtabelle für einen Heimsieg. Aber nicht nur: Rui Teixeira hat nach dem Osterwende seinen Rücktritt in Ulflingen eingereicht. Wie sich das auf das Team auswirkt, muss man sehen. Der Vorletzte Ell bekommt es gegen Vianden schwer, immerhin geht man mit einem Sieg im Rücken in sein Heimspiel, das mit Blick auf die Spiele der Konkurrenz sehr wichtig für den SC Ell sein wird.

Vor allem aufgrund der Personalsorgen der Gäste aber auch wegen der Tabellensituation sollte Christnach-Waldbillig zuhause gegen Pratzerthal-Redingen favorisiert sein. Zwischen Heiderscheid-Eschdorf und Rambrouch wird es für beide darum gehen, den Abstand zur direkten Gefahrenzone zu vergrößern. Mit in etwa der gleichen Punkteausbeute aus den vergangenen Wochen kann man sich eine offene Partie erwarten.

Wie Schlusslicht Clerf mit der schwächsten Abwehr gegen Leader Harlingen-Ischpelt und damit das offensivstärkste Team der Liga bestehen kann, ist kaum vorstellbar. Die Green Boys sind haushoher Favorit in diesem Nordduell. Bourscheid und Berdorf-Consdorf sind zwei der schwächsten Mannschaften der vergangenen Wochen. Ein offenes Duell mit leichten Vorteilen auf Seiten der Gäste kündigt sich an.

Am Sonntag

So., 12.04.2026, 16:00 Uhr
CS Bourscheid
CS BourscheidBourscheid
US Berdorf-Consdorf 01
US Berdorf-Consdorf 01USBC01
16:00live
Unser Tipp: Unentschieden

So., 12.04.2026, 16:00 Uhr
Claravallis Clerf
Claravallis ClerfClerf
FC Green Boys 77 Harlingen-Ischpelt
FC Green Boys 77 Harlingen-IschpeltHarlingen
16:00
Unser Tipp: Auswärtssieg

So., 12.04.2026, 16:00 Uhr
FC Racing Heiderscheid-Eschdorf
FC Racing Heiderscheid-EschdorfHeiderscheid
US Rambrouch
US RambrouchRambrouch
16:00live
Unser Tipp: Unentschieden

So., 12.04.2026, 16:00 Uhr
FC Olympia Christnach-Waldbillig
FC Olympia Christnach-WaldbilligChristnach
FC Pratzerthal-Redingen
FC Pratzerthal-RedingenRedingen
16:00live
Unser Tipp: Heimsieg

So., 12.04.2026, 16:00 Uhr
SC Ell
SC EllEll
FC Orania Vianden
FC Orania ViandenVianden
16:00
Unser Tipp: Auswärtssieg

So., 12.04.2026, 16:00 Uhr
US Folschette
US FolschetteFolschette
FC Racing Ulflingen
FC Racing UlflingenUlflingen
16:00
Unser Tipp: Heimsieg

So., 12.04.2026, 16:00 Uhr
US Böwingen/Attert
US Böwingen/AttertBöwingen
FC 72 Erpeldingen
FC 72 ErpeldingenErpeldingen
16:00live
Unser Tipp: Auswärtssieg

__________________

Hinweis

Auf FuPa kann jeder User selbst einen Liveticker betreiben. Probiert es aus - es winken Punkte, die ihr später gegen tolle Prämien einlösen könnt.