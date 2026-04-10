D2S1: das Spitzenspiel lautet Folschette - Ulflingen

Ulflingen ist in Folschette zu Gast – Foto: paul@lsn.sarl (Archiv)

Das entthronte Erpeldingen fährt am Sonntag nach Böwingen, wo man sich auf starke Gegenwehr einstellen muss. Die fehlende Ergebniskonstanz sowie der Fakt, dass der FC 72 das stärkste Auswärtsteam des 1.Bezirks der 2.Division ist, sprechen für die Gäste. Das Spitzenspiel der 20.Runde bestreiten Folschette (4., 35 Punkte) und das punktgleiche Ulflingen (3.). Nach drei Spielen in Serie ohne Sieg auf Seiten des FC Racing gegenüber 10 Punkten aus den letzten vier Partien bei den Gastgebern spricht die Formtabelle für einen Heimsieg. Aber nicht nur: Rui Teixeira hat nach dem Osterwende seinen Rücktritt in Ulflingen eingereicht. Wie sich das auf das Team auswirkt, muss man sehen. Der Vorletzte Ell bekommt es gegen Vianden schwer, immerhin geht man mit einem Sieg im Rücken in sein Heimspiel, das mit Blick auf die Spiele der Konkurrenz sehr wichtig für den SC Ell sein wird.

Vor allem aufgrund der Personalsorgen der Gäste aber auch wegen der Tabellensituation sollte Christnach-Waldbillig zuhause gegen Pratzerthal-Redingen favorisiert sein. Zwischen Heiderscheid-Eschdorf und Rambrouch wird es für beide darum gehen, den Abstand zur direkten Gefahrenzone zu vergrößern. Mit in etwa der gleichen Punkteausbeute aus den vergangenen Wochen kann man sich eine offene Partie erwarten.