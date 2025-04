D2S1: das Highlight steigt bereits am Freitagabend

Der Kracher des Wochenendes im 1.Bezirk der 2.Division findet bereits am Freitag statt. Fels (2.) hat Wintger (4.) zu einer offenen Partie zu Gast, in der man sich ein durchaus ansehnliches Spiel erwarten kann. Schon um 15:30 Uhr trifft Pratzerthal-Redingen am Samstag in einem Verfolgerduell auf Heiderscheid-Eschdorf. Auch dort scheint der Ausgang ungewiss, beide haben noch Chancen auf das Erreichen der Aufstiegsrelegation. Rambrouch ist auch noch oben dran uns sollte am Samstag ab 18 Uhr gegen Christnach-Waldbillig auf Wiedergutmachung für das Debakel in Fels aus sein, was aber mit Blick auf die Formtabelle keine Aufgabe darstellt. Aufgrund der Heimstärke der USR und der wenig überzeugenden Auswärtsbilanz des FC Olympia dürften die Gastgeber dennoch Vorteile genießen.

In Lintgen steht der Sekt kalt