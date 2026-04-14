D2S1: Clerf kaum noch zu retten

Was am Wochenende los war

Im Tabellenmittelfeld kam es zum Duell zwischen Bourscheid und Berdorf-Consdorf. Beide Teams befanden sich im Formtief. Es waren die Hausherren die sich aus diesem herauszogen. Nach einem schönen Volley ging man nach 25 Minuten in Führung. Es blieb spannend bis in die Schlussphase, doch dann gelang Bourscheid ein Doppelschlag. In der Nachspielzeit sorgten die Gäste nur noch für Ergebniskosmetik. Im Duell zwischen Schlusslicht Clerf und Spitzenreiter Harlingen waren die Vorzeichen klar. Die Gäste aus Harlingen ließen sich auch nicht überraschen und führten bereits zur Pause mit zwei Toren. Nach dem Seitenwechsel kam ein Aufbäumen der Heimelf und der Anschluss. Harlingen blieb, nach dem Pokalspiel unter der Woche, fokussiert und konnte innerhalb von 10 Minuten 4 Tore nachlegen und das Spiel souverän mit 1:6 für sich entscheiden.

Ein wichtiges Spiel, weil direktes Duell, gab es im Tabellenkeller. Heiderscheid empfang Rambrouch und es ging um viel. Die 1.Halbzeit blieb torlos und es entwickelte sich das zu erwartende spannende Spiel. Keiner wollte den ersten Fehler machen. Mit der Stundenmarke gingen die Hausherren dann in Führung, doch diese hielt nicht lange, bereits zwei Zeigerumdrehungen später erzielte Weinzierl den Ausgleich. Es blieb spannend bis in die Schlussminuten doch am Ergebnis gab es keine Änderungen mehr.

Marbes: „sind enttäuscht, weil mehr drin war“

Kevin Marbes nach dem Spiel: „Es war ein wichtiges Spiel im Abstiegskampf gegen einen direkten Konkurrenten. Wir müssten eigentlich schon vor der Halbzeitpause in Führung gehen, doch leider konnten wir den Ball nicht im Tor unterbringen. Dies ist uns dann nach der Pause gelungen. Doch leider sind wir bei einer Unachtsamkeit direkt bestraft worden. Mit diesem Tor fand der Gegner ins Spiel und wir haben uns danach schwergetan. Mit etwas mehr Glück finden wir doch noch das zweite Tor.

Wir sind enttäuscht, weil mehr drin war, schlussendlich kann dies aber ein wichtiger Punkt im Abstiegskampf sein. Die Mannschaft zeigt in den letzten Spielen was in ihnen steckt. Unter dem neuen Trainerstab ist mehr Struktur in der Mannschaft und diese arbeitet intensiv an einem Ziel. Die Konkurrenz schläft nicht, wie wir die letzten Wochen gesehen haben, aber wir müssen uns nur auf unsere Spiele konzentrieren. Wir werden oft unterschätzt, aber wenn wir weiter als Mannschaft arbeiten und diszipliniert spielen, dann werden wir am Ende der Saison dafür belohnt.“

Mit Blick auf die Partie Ell gegen Vianden merkte man, dass das Unentschieden zwischen Heiderscheid und Rambrouch niemandem von beiden half. Ell setzte sich nämlich im Heimspiel gegen Vianden mit 1:0 durch und glich nach Punkten in der Tabelle mit Heiderscheid, dem Nicht-Abstiegsplatz, aus. Für Vianden war dies ein harter Dämpfer im Kampf um die oberen Barrageplätze, des Weiteren verlor man Machado nach Notbremse mit Rot.

Das Spitzenspiel des Spieltages fand in Folschette statt, wo Ulflingen mit neuem Trainergespann antrat. Hat man sich ein offenes, spannendes Spiel erwartet, wurde man schnell eines Besseren belehrt. Folschette spielte groß auf und führte bereits zur Halbzeit mit zwei Toren. In den letzten 20 Minuten legte man noch eine Schippe drauf und gewann dieses Spiel hochverdient mit 5:0. Ein Dämpfer für Ulflingen unter dem neuen Trainer und ein Resultat mit Auswirkungen auf die Trodifferenz beider Mannschaften. Erpeldingen hatte ein schweres Auswärtsspiel in Böwingen zu bestreiten, wo alle Tore vor dem Halbzeitpfiff fielen. Es war der Gastgeber der durch Pedroso in Führung ging, doch Erpeldingen konnte mit einem Doppelschlag in der Nachspielzeit das Spiel drehen. Mit diesem Erfolg bleibt man am Spitzenreiter Harlingen dran.

Bereits vor der Partie war klar, dass Christnach mit einem Sieg auf die Relegationsränge springen kann, jedoch tat man sich schwer im Heimspiel gegen Pratzerthal-Redingen. Es waren die Gäste die mit einem Treffer von Muniken eine Halbzeitführung innehatten. Nach der Pause kam dann die Reaktion der Hausherren. Es dauerte nicht einmal 15 Minuten und man ging in Führung. Erst erzwang man ein Eigentor und dann war es Dias der seine Farben in Führung brachte. Doch Redingen gab nicht auf und Milano zirkelte einen Freistoß direkt ins Tor zum späten (85.‘) Ausgleich. Als jeder mit dem Unentschieden rechnete, war es Teixeira Fernandes, der, in der 10. Minute der Nachspielzeit, mit einem Sonntagsschuss aus 25m, für den viel umjubelten Siegtreffer sorgte.