D2S1: Christnach gastiert zum Topspiel in Ulflingen 6.Spieltag wird bereits am Donnerstag eingeläutet, interessante Spiele in Folschette und Consdorf

Bereits am Donnerstag stehen sich Rambrouch und Bourscheid in einem vor allem für die Gastgeber bereits wegweisenden Spiel gegenüber. Noch ohne Sieg bekommt die USR die Gelegenheit, den Platz gegen einen Aufsteiger erstmals als Sieger zu verlassen. Was man dafür umsetzen muss, weswegen man bereits am Donnerstag spielt und wieso es bisher nicht nach Wunsch lief, wollten wir vom Rambroucher Trainer David Bill wissen, der mit Ruben Brito einem Freund auf der anderen Trainerbank gegenüber stehen wird. Die Vorverlegung wurde in gegenseitiger Abstimmung vorgenommen, da das Rückspiel in Rambrouch aufgrund einer Veranstaltung ebenfalls verlegt werden muss und so kam Rambrouch Bourscheid für die Partie in der Hinrunde seinerseits entgegen, erklärte der Übungsleiter. Bill: „stecken den Kopf nicht in den Sand“

„Fußballerisch läuft es gar nicht, doch wir wussten bereits im Sommer, dass es schwer werden würde, da einige Junioren, die letzte Saison schon zum Kader der 1.Mannschaft gehörten, für die U19 zum Einsatz kommen. Es war dem Verein und mir wichtig, dass wir sämtliche Jugendkategorien durchgehend besetzt haben und deswegen wurde diese Entscheidung getroffen. Es handelt sich um vier Spieler, einer ist aber bereits zurück in der 1.Mannschaft, da wir viele Ausfälle zu beklagen haben. Unser bester Stürmer hat einen Kreuzbandriss, zudem fallen ein Außenverteidiger und unser Sechser verletzt aus. Wir transferierten im Sommer mehr Spieler zu uns als gewohnt, es war schon ein Umbruch und wir mussten fast wieder bei Null beginnen. Wir stecken den Kopf aber nicht in den Sand. Die Trainingsleistungen sind gut, doch es gibt einen Unterschied zu den Spielen. Wir kennen Bourscheid und wissen wie sie spielen, wir versuchen alles, um den Turnaround hinzubekommen.“

Aufgrund des „Veiner Nëssmoort“ am Sonntag spielen Vianden (5.) und Heiderscheid-Eschdorf (11.) bereits am Samstag gegeneinander. Absteiger FC Orania dürfte dabei favorisiert sein, auch wenn der FC Racing vor Wochenfrist gegen Ulflingen Moral zeigte und den errungenen Punkt als Achtungserfolg verbuchen konnte. Spannend wird es in Böwingen, wo Folschette als Tabellenzweiter beim Sechsten zu Gast ist, der zuletzt aber dreimal in Folge nicht gewinnen konnte, zuhause jedoch noch ungeschlagen ist. Nach seinem ersten Saisonsieg könnte Ell im Erfolgsfall in Erpeldingen zum Gegner dieses Spieltages aufschließen. Ulflingen (4.) empfängt Christnach-Waldbillig (3.) zum Spitzenspiel der 6.Runde. In schöner Regelmäßigkeit wechseln sich beim FC Olympia Siege und Unentschieden ab, am Sonntag wäre nach dieser Logik wieder ein Remis zu erwarten. Vergleicht man die Leistungen und den bisherigen Verlauf beider Teams, dann kann ein solches keineswegs ausgeschlossen werden. Schlusslicht Clerf steht noch ohne einen einzigen Zähler da. In Redingen, das keines seiner drei letzten Spiele gewinnen konnte, könnte eventuell etwas für den Aufsteiger drin sein, auch wenn man den Gastgebern Vorteile einräumen muss. Berdorf-Consdorf fühlt als Absteiger dem Spitzenreiter aus Harlingen auf den Zahn, muss aber sein gesamtes Leistungsvermögen abrufen und vor allem defensiv gut stehen, möchte man den Green Boys gefährlich werden. Mit der zweitbesten Abwehr der Liga, die den besten Sturm empfängt, könnte ein Punktgewinn in Reichweite liegen, Harlingen wird aufgrund der bisher abgelieferten Ergebnisse aber Favorit sein. Am Donnerstag

