Symbolbild – Foto: Sascha Köppen

D2S1: Böwingen nach Sieg im Topspiel jetzt Dritter Bourscheid hält Vianden in Schach +++ acht Tore in Fels +++ Spitzenteams mit knappen Erfolgen

Gilsdorf und Harlingen eröffneten bereits letzten Freitag den 11.Spieltag des 1.Bezirks der 2.Division, der am Wochenende nachgeholt wurde. Nach einer torlosen ersten Halbzeit war es schließlich eine Standardsituation, die die Partie entschied: Morgado verwandelte einen Freistoß nach 69 Minuten direkt zum 1-0 und sicherte seinen Farben damit den vollen Einsatz. Die Gastgeber können sich mit diesem leicht von den Green Boys absetzen und überwintern auf Tabellenplatz 7.

Mit einer Rumpfelf war Schlusslicht Heiderscheid-Eschdorf zumindest aufgrund des engen Ergebnisses nah an einer Überraschung bei Absteiger Echternach. Liu hatte den FC Racing nach Vorarbeit von Colombera nach einer Viertelstunde in Führung gebracht (0-1, 15.‘), der zuletzt so torhungrige Si Abderrahmane glich in der Schlussphase der ersten Hälfte nach einem Assist von Macedo aus (1-1, 39.‘). Gleich nach Wiederbeginn sorgte Echternach durch Gomes Pereira (2-1, 52.‘) nach Vorlage des starken Si Abderrahmane und durch den Letztgenannten selber (3-1, 55.‘) schnell für klare Verhältnisse. Da Theis in der 90.‘ einen Handelfmeter zum Anschlusstor nutzen konnte (3-2) wurde es noch einmal spannend, der Daring Club konnte den Erfolg am Ende aber für sich beanspruchen.

Bemerkenswerte acht Tore sahen die Zuschauer in Fels, wo Rambrouch zu gast war. Nach einer zwischenzeitlichen 3:0-Führung der Hausherren brachten Sanches und Alves die USR wieder heran, ehe die AS Rupensia Lusitanos den alten Drei-Tore-Vorsprung wieder herstellen konnte. Damit war die Rambroucher Niederlage besiegelt, daran sollte auch Sanches's zweiter persönlicher Treffer zum 5:3-Endstand nichts mehr ändern.

Ell fühlte Spitzenreiter Wintger so richtig auf den Zahn, gab am Ende aber einen Zwei-Tore-Vorsprung aus der Hand. Mitte der ersten Hälfte köpfte Frisch nach einer Flanke von links die verdiente Eller Führung (1-0, 22.‘), nur zwei Minuten später profitierte Brosius davon, dass ein Gegenspieler am Spielgerät vorbei rutschte, und erhöhte auf 2-0 (24.‘). Diesen Elan konnten die Gastgeber aber nicht mit in den zweiten Durchgang nehmen, zumal Starcevic mit seinem ersten Saisontor prompt den Anschluss herstellen konnte (2-1, 48.‘). Der Leader drückte nun. Der Eller Keeper konnte eine Flanke in der 56.‘ nicht festhalten und Toptorjäger Ferreira Da Rocha bedankte sich mit dem Ausgleich (2-2, 56.‘) - es war dies sein bereits 18.Saisontor! Das 19. sollte rund zwanzig Minuten später fallen, als er eine Flanke per Kopf zur Entscheidung ins Tor befördern konnte (2-3, 78.‘).

Trainer Ruben Brito hatte scheinbar die richtige Mischung für seine Mannschaft gefunden, die gegen seinen ehemaligen Verein aus Vianden große Moral zeigte und nur knapp an einem Sieg vorbeischrammte. Zwar lag der FC Orania zur Pause in Führung (0-1, 20.‘), doch Hasicic konnte zehn Minuten nach dieser ausgleichen (1-1, 55.‘). Wenig später lagen die Gäste zum zweiten Mal vorne (1-2, 61.‘), doch ein Doppelschlag von Bendaoud (2-2, 73.‘, 3-2, 75.‘) drehte die Partie zugunsten des CSB. Kurz vor dem Ende erzielte Vianden immerhin noch den Ausgleich (3-3, 87.‘), diese Punkteteilung bringt aber eigentlich keiner der beiden Mannschaften etwas.

Mit dem knappsten aller Ergebnisse setzte sich Absteiger Böwingen durch ein Tor kurz vor Schluss im Topspiel in Böwingen durch, überholt den Gegner und meldet sich zu einem idealen Zeitpunkt gleich hinter den zwei direkten Aufstiegsrängen und definitiv in der Spitzengruppe an. Lange stand es in Folschette 0-0, erst in der 85.Spielminute bediente Miranda Costa Perreira, der das alles entscheidende Tor machen konnte (1-0).