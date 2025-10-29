 2025-10-28T14:00:10.282Z

Ligavorschau
Harlingen-Ischpelt trifft am Mittwochabend auf Heiderscheid
Harlingen-Ischpelt trifft am Mittwochabend auf Heiderscheid – Foto: Ben Majerus

D2S1: Auftakt des 9.Spieltags bereits am Mittwoch

Harlingen empfängt Heiderscheid, Duelle zwischen Aufsteigern und Absteigern am Sonntag

2.Div - 1.Bez
Erpeldingen
Vianden
USBC01
Böwingen

Der 9.Spieltag im 1.Bezirk der 2.Division bietet für viele Fans des Amateurfußballs etwas. Während Harlingen (3.) bereits am Mittwoch gegen Heiderscheid (11.) in der Favoritenrolle antritt, gibt es auch im Rahmen der am Sonntag stattfindenden restlichen Spiele einige Geschichten zu erzählen. So treffen z.B. die beiden Aufsteiger Clerf und Bourscheid aufeinander, eine Begegnung in der die Gäste nach vier Spielen in Serie ohne Niederlage über die bessere Ausgangslage verfügen dürften. Rambrouch bietet sich beim zuletzt schwächelnden Christnach die Gelegenheit auf weitere wichtige Punkte im Abstiegskampf.

In Ell (12., 5 Punkte) kommt es zum Derby gegen Nachbar Pratzerthal-Redingen (6., 14). Der Trend spricht mit drei Siegen in Folge für den FCPR gegenüber drei Niederlagen für Ell im gleichen Zeitraum für die Gäste, die mit einem Erfolg den Sprung in die Top 4 schaffen könnten. Folschettes Form befand sich in letzter Zeit auf einem absteigenden Ast. Am Sonntag tritt man im Topspiel der 9.Runde zuhause gegen das z.Z. formstärkste Team der Liga an, nämlich Orania Vianden. Für die Gastgeber bietet sich aber die Chance auf eine Revanche für die vor zwei Wochen erlittene Niederlage in der „Coupe FLF“.

Böwingen hinkt den eigenen Ansprüchen weiter hinterher und muss nach vier Niederlagen in Folge ausgerechnet gegen Tabellenführer Ulflingen ran, der seit dem 31.August kein Ligaspiel mehr verloren hat. Dass die Gäste damit über die besseren Karten verfügen sollten, dürfte klar sein. Schließlich messen sich mit Erpeldingen und Berdorf-Consdorf noch zwei Absteiger im direkten Duell. Der FC 72 kannte in den vergangenen Wochen einen Aufschwung, wodurch man für das Duell mit einer wenig konstanten USBC gerüstet sein sollte.

Am Mittwoch

Heute, 20:00 Uhr
FC Green Boys 77 Harlingen-Ischpelt
FC Green Boys 77 Harlingen-IschpeltHarlingen
FC Racing Heiderscheid-Eschdorf
FC Racing Heiderscheid-EschdorfHeiderscheid
20:00live
Unser Tipp: Heimsieg

Am Sonntag

So., 02.11.2025, 16:00 Uhr
FC 72 Erpeldingen
FC 72 ErpeldingenErpeldingen
US Berdorf-Consdorf 01
US Berdorf-Consdorf 01USBC01
16:00live
Unser Tipp: Heimsieg

So., 02.11.2025, 16:00 Uhr
US Böwingen/Attert
US Böwingen/AttertBöwingen
FC Racing Ulflingen
FC Racing UlflingenUlflingen
16:00
Unser Tipp: Auswärtssieg

So., 02.11.2025, 16:00 Uhr
US Folschette
US FolschetteFolschette
FC Orania Vianden
FC Orania ViandenVianden
16:00live
Unser Tipp: Unentschieden

So., 02.11.2025, 16:00 Uhr
SC Ell
SC EllEll
FC Pratzerthal-Redingen
FC Pratzerthal-RedingenRedingen
16:00live
Unser Tipp: Auswärtssieg

So., 02.11.2025, 16:00 Uhr
FC Olympia Christnach-Waldbillig
FC Olympia Christnach-WaldbilligChristnach
US Rambrouch
US RambrouchRambrouch
16:00
Unser Tipp: Unentschieden

So., 02.11.2025, 16:00 Uhr
Claravallis Clerf
Claravallis ClerfClerf
CS Bourscheid
CS BourscheidBourscheid
16:00
Unser Tipp: Auswärtssieg

Paul KrierAutor