D2S1: Auftakt des 9.Spieltags bereits am Mittwoch

Der 9.Spieltag im 1.Bezirk der 2.Division bietet für viele Fans des Amateurfußballs etwas. Während Harlingen (3.) bereits am Mittwoch gegen Heiderscheid (11.) in der Favoritenrolle antritt, gibt es auch im Rahmen der am Sonntag stattfindenden restlichen Spiele einige Geschichten zu erzählen. So treffen z.B. die beiden Aufsteiger Clerf und Bourscheid aufeinander, eine Begegnung in der die Gäste nach vier Spielen in Serie ohne Niederlage über die bessere Ausgangslage verfügen dürften. Rambrouch bietet sich beim zuletzt schwächelnden Christnach die Gelegenheit auf weitere wichtige Punkte im Abstiegskampf.

In Ell (12., 5 Punkte) kommt es zum Derby gegen Nachbar Pratzerthal-Redingen (6., 14). Der Trend spricht mit drei Siegen in Folge für den FCPR gegenüber drei Niederlagen für Ell im gleichen Zeitraum für die Gäste, die mit einem Erfolg den Sprung in die Top 4 schaffen könnten. Folschettes Form befand sich in letzter Zeit auf einem absteigenden Ast. Am Sonntag tritt man im Topspiel der 9.Runde zuhause gegen das z.Z. formstärkste Team der Liga an, nämlich Orania Vianden. Für die Gastgeber bietet sich aber die Chance auf eine Revanche für die vor zwei Wochen erlittene Niederlage in der „Coupe FLF“.