D2S1: Aufsteiger gewinnt Neun-Tore-Derby bei Absteiger!

Was am Wochenende los war

Gleich zwei Absteiger finden sich nach zwei Spieltagen im 1.Bezirk der 2.Division schon wieder ganz unten in der Tabelle wieder. Berdorf-Consdorf unterlag nach 1:1-Pausenstand Pratzerthal-Redingen, das Mitte des 2.Durchgangs zweimal zum 1:3-Endergebnis traf und damit seinen ersten Sieg der noch jungen Spielzeit holte. Der andere Absteiger am Tabellenende ist Erpeldingen, das das erste Derby gegen Bourscheid seit der Spielzeit 97/98 nach einer verrückten Partie verlor. Dreimal lag der FC 72 dabei vorne, doch der CSB zeigte eine tolle Moral: trotz verschossenem Elfmeter drehte man die Partie, ehe Weber in der 86.‘ das 4:4 für die Hausherren erzielte. Doch fast postwendend entschied „Man of the match“ Bendaoud mit seinem dritten Tor dieses rassige Nachbarduell.

Brito: „zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte gingen die 3 Punkte an den CSB“

Bourscheids Trainer Ruben Brito: „Es war ein richtig saures Spiel, das beiden Mannschaften die ganze Energie aussaugte. In der 1.Halbzeit hatte Erpeldingen mehr vom Spiel. Sie trieben uns zur Verzweiflung und konnten sich durch individuelle Fehler meiner Spieler einige klare Torchancen herausspielen. Wir konnten immer wieder zurückschlagen und zur Halbzeit gingen mit einer 3:2-Führung in die Kabinen. In der 2.Hälfte kamen wir besser ins Spiel. Die Jungs kämpften und konnten einiges von dem umsetzen, was ich von ihnen verlangte. Zunächst verschossen wir aber einen Elfmeter, danach gelang uns der Ausgleich und wir führten sogar während ein paar Minuten.

Erpeldingen wollte sich nicht geschlagen geben und antwortete sofort mit dem Ausgleich. In den letzten Minuten wollten wir uns aber nicht mit dem Unentschieden zufrieden geben. Wir haben alles versucht und dank Bendaouds Doppelpack und einem tollen Teamgeist die 3 Punkte geholt. Es war eine Premiere für uns. Nach 27 Jahren trafen die beiden Teams erstmals wieder in der Meisterschaft aufeinander und zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte gingen die 3 Punkte an den CSB. Ich bin glücklich und stolz auf die Jungs und hoffe, dass wir uns Woche für Woche steigern können.“

Comeback-Qualitäten zeigte auch Rambrouch in Vianden. Zwei Rückstände konnte man aufholen, den Ausgleich zum 3:3 erzielte der kurz nach der Halbzeitpause eingewechselte Dusemang in der 9.Minute der Nachspielzeit! Im Nordduell zwischen Ulflingen und Harlingen gelang es den Gastgebern, einen 0:2-Rückstand aufzuholen, doch Mitte der 2.Hälfte erzielten die Green Boys zwei weitere Treffer zum 4:2-Auswärtssieg.

Ein Doppelpack von Pedroso sicherte Böwingen einen 2:1-Heimsieg gegen Aufsteiger Clerf und damit den zweiten Erfolg im zweiten Saisonspiel. Zwischen Folschette und Heiderscheid-Eschdorf ging es eine Stunde lang hin und her, ehe Neto mit zwei seiner insgesamt drei Treffer in diesem Spiel den Heimsieg für die Gelb-Schwarzen sicherstellte. Zwischen Ell und Christnach-Waldbillig sollte keine Tore fallen, beide warten damit weiter auf ihren ersten Dreier.

