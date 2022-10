D2S1: Aufsteiger Christnach fordert den Leader heraus Wintger in Christnach zu Gast +++ Kellerkinder Reisdorf und Heiderscheid im direkten Vergleich +++ wegweisendes Folschette - Gilsdorf

Keineswegs eine einfache, dennoch eine lösbare Aufgabe hat Absteiger Echternach im Heimspiel gegen Rambrouch vor der Brust. Doch auch andere Topteams stehen vor alles anderem als einfachen Spielen. Von der Tabellenkonstellation her hat Vianden mit Absteiger Böwingen zwar den vermeintlich leichtesten Gegner aller Topteams, doch genau wie in der Partie Folschette – Gilsdorf auch, werden einem die Punkte nicht auf dem Silbertablett serviert werden. Das Topspiel bestreitet Wintger gegen den guten Aufsteiger Christnach-Waldbillig. Aufgrund einer Veranstaltung in Christnach wurde diese Ansetzung, die ursprünglich auf der Anlage des FC Olympia hätte stattfinden sollen, gedreht und wird so in Wintger gespielt.

„Wir kennen Wintgers Stärken“

„Mit Wintger und kommendes Wochenende in Vianden treffen wir hintereinander auf zwei Spitzenteams, die um den Aufstieg spielen“ so der Christnacher Trainer Ronny Thill gegenüber FuPa. „Wenn wir dort etwas mitnehmen, dann sind dies Bonuspunkte, die wir gerne annehmen werden, um unser Ziel, den Klassenerhalt, zu erreichen. Wir haben die Hosen keineswegs voll, wenn wir am Sonntag in den Norden fahren und wir kennen Wintgers Stärken. Wir haben als Aufsteiger die Hälfte unserer Spiele gewonnen, was okay ist, aber eigentlich war sogar mehr drin“ erklärte Thill weiter, der aber keineswegs von einem Spitzenspiel reden möchte, auch wenn die Tabellensituation dies im Moment so aussagt - was ja auch für den Neuling spricht.

Ell kam ebenfalls gut in die neue Spielzeit und hat mit Harlingen ein Team zu Besuch, das am Mittwoch im Pokal rotierte und sich gegen Bartringen sehr teuer verkaufte. So werden die Favoritenrollen wohl nicht so klar verteilt sein, wie es die Tabelle glauben lässt. Bourscheid hat mit Fels ein Team zu Gast, das trotz – oder vielleicht auch gerade wegen – der Störfeuer im direkten Umfeld der Mannschaft in den vergangenen Tagen und Wochen immer besser wurde und so als Favorit nach Michelau fahren wird, auch wenn beide nur zwei Punkte in der Tabelle trennen. Entsprechend hat die Partie einen gewissen richtungsweisenden Charakter. Mit Reisdorf gegen Heiderscheid steht schließlich noch ein Kellerduell unter neuen Voraussetzungen an. Nach dem Trainerwechsel bei Reisdorf trat Anfang der Woche auch der Übungsleiter des FC Racing zurück, einen definitiven Nachfolger gibt es dort aber noch nicht, dennoch darf man auf die Reaktionen beider Teams gespannt sein!

Am Sonntag