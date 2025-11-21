D2S1: Alles neu in Eschdorf – auch die Ergebnisse?

💸👉 Über diesen Link könnt ihr FuPa Luxemburg unterstützen 👈 Weitere wichtige Infos dazu findet ihr hier.
Seit Mittwoch trainiert Heiderscheid-Eschdorf unter Interimstrainer Sébastien Gales. Doch das ist nicht die einzige Neuigkeit diese Woche beim Verein: der FC Racing kehrt für sein erstes richtiges Heimspiel der Saison nach Eschdorf zurück. Der heimische Platz wurde mit einem Kunstrasen ausgestattet. Bislang musste man für seine Heimspiele im benachbarten Feulen antreten, wo man sich immerhin an den „Plastikbelag“ gewöhnen konnte – oder man spielte wie zuletzt wochenlang auswärts. Ob jetzt auf der Eschdorfer Anhöhe ein neuer Wind wehen wird, wird man spätestens am Sonntag nach der wegweisenden Begegnung mit Kellerkonkurrent Clerf wissen.
Klarer verteilt werden die Rollen in Ell sein, wo der Spitzenreiter Harlingen-Ischpelt zu Gast sein wird. In Folschette kommt es zum Gemeinde-Derby gegen Rambrouch. Sollten die Gelb-Schwarzen aufgrund des bisherigen Verlaufs der Meisterschaft eigentlich über die besseren Karten verfügen, so muss man berücksichtigen, dass Rambrouch nach 7 Punkten aus den letzten drei Spielen z.Z. etwas besser dasteht als sein Nachbar, der zudem mit dem überraschenden Abschied seines Trainers klarkommen muss. Für die USR könnte entsprechend durchaus etwas drin sein.
Böwingen und Pratzerthal-Redingen stehen sich in einer engen Tabelle für ein wegweisendes Spiel gegenüber. Der Trend spricht klar zugunsten der Gäste. Das nominelle Topspiel bestreiten das formstarke Erpeldingen (3.) und das in seinen letzten beiden Begegnungen etwas schwächelnde Vianden (5.). Die Seit Wochen ungeschlagenen Gastgeber sollten über Vorteile verfügen. Während Christnach – Bourscheid aufgrund eines unbespielbaren Platzes von letztem auf kommenden Mittwoch verlegt wurde, tritt Ulflingen am Sonntag zuhause gegen ein Berdorf-Consdorf an, dessen Ergebnisse einer Achterbahnfahrt ähneln.
USBC-Trainer Alberto Jorge Freitas: „Die fehlende Konstanz ist durch andauernde Verletzungen und sonstige Abwesenheiten von Spielern zu erklären. Für jedes Spiel musste ich eine andere erste Elf aufbieten. Wir dominierten oft, machten aber unsere Tore nicht und die Gegner profitierten von den kleinsten Schwächen, die wir zeigten.
Wir wollen in Ulflingen die 3 Punkte holen, aber mit dem nötigen Respekt vor dem Gegner. Ich muss erneut rotieren, die einen sind zurück, andere fallen wieder aus. Unser eigentlicher Spielmacher David Tinoco stand nur für wenige Partien zur Verfügung, ich muss für jede Partie im Prinzip auf zwei oder drei Positionen umstellen. Immerhin hin ist aber die Spielbasis vorhanden.“
