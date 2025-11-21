D2S1: Alles neu in Eschdorf – auch die Ergebnisse?

Seit Mittwoch trainiert Heiderscheid-Eschdorf unter Interimstrainer Sébastien Gales. Doch das ist nicht die einzige Neuigkeit diese Woche beim Verein: der FC Racing kehrt für sein erstes richtiges Heimspiel der Saison nach Eschdorf zurück. Der heimische Platz wurde mit einem Kunstrasen ausgestattet. Bislang musste man für seine Heimspiele im benachbarten Feulen antreten, wo man sich immerhin an den „Plastikbelag“ gewöhnen konnte – oder man spielte wie zuletzt wochenlang auswärts. Ob jetzt auf der Eschdorfer Anhöhe ein neuer Wind wehen wird, wird man spätestens am Sonntag nach der wegweisenden Begegnung mit Kellerkonkurrent Clerf wissen.

Klarer verteilt werden die Rollen in Ell sein, wo der Spitzenreiter Harlingen-Ischpelt zu Gast sein wird. In Folschette kommt es zum Gemeinde-Derby gegen Rambrouch. Sollten die Gelb-Schwarzen aufgrund des bisherigen Verlaufs der Meisterschaft eigentlich über die besseren Karten verfügen, so muss man berücksichtigen, dass Rambrouch nach 7 Punkten aus den letzten drei Spielen z.Z. etwas besser dasteht als sein Nachbar, der zudem mit dem überraschenden Abschied seines Trainers klarkommen muss. Für die USR könnte entsprechend durchaus etwas drin sein.