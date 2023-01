D2 Jugend holt in der Goldgruppe Platz 2. beim SV Sallernturnier

Der SV Sallern war wieder der Ausrichter der Regensburger Hallentagen 2023 und auch die JFG Schwarze Laber war wieder geladen, die mit dem Kreisklassen Team D2 Jahrgang 2011 antrat. Das sehr gut organisierte Turnier hatte es wieder in sich.



Die JFG startete gleich gegen den späteren Turniersieger stark in das Turnier. Gegen die D1 von SV Sallern führte das D2 Team der JFG Schwarze Laber lange, doch zu guter Letzt fing sich die JFG Schwarze Laber, 2 Gegentore die auch noch unglücklich fielen. Der Tormann hat einen Schuss schon gehalten, doch dieser kullerte dann plötzlich über die Torlinie.



Danach spielte die JFG Schwarze Laber ihre Gruppenspiele solide herunter. Nur gegen die D2 von FSV Prüfening haben sich oft fahrige Abspiel Fehler eingeschlichen, sodass der FSV zu riesigen Torchancen kam. Doch diesmal war unser Torhüter auf zack und hielt die Mannen der JFG Schwarzen Laber im Spiel.



Die Qualifikation in die Endrunde war also gesichert in die Goldene Gruppe, wo die stärksten Mannschaften spielten.



Hier zeigte sich dann die JFG Schwarze Laber aus welchem Holz sie geschnitzt waren. Der erste Gegner war der TSV Kareth Lappersdorf, der vor 2 Wochen noch unsere Jungs mit 5:1 abgefertigt hat.