D2-Jugend bedankt sich bei Sponsor Autohaus Arnold

Lupburg / Region Schwarze Laber – Die D2-Jugend der JFG Schwarze Laber (Perspektivkader Regionalauswahl der Stammvereine) wurde mit neuen Mannschaftsanzügen ausgestattet. Die Anschaffung wurde maßgeblich durch die großzügige Unterstützung der Autohaus Arnold GmbH ermöglicht. Mit diesem Engagement setzt das Unternehmen ein starkes Zeichen für die nachhaltige Förderung des Jugendfußballs in der Region. Die einheitliche Ausstattung stärkt das professionelle Auftreten der Mannschaft bei Spieltagen und Turnieren und fördert gleichzeitig den Teamzusammenhalt innerhalb des Perspektivkaders.

Die JFG Schwarze Laber ist der gemeinsame Jugendförderverein der Stammvereine: TV 1899 Parsberg, TSV Beratzhausen, SV Lupburg, TSV Hohenfels, SV Hörmannsdorf,DJK-SV Oberpfraundorf