D2-Jugend bedankt sich bei Sponsor Autohaus Arnold

Lupburg / Region Schwarze Laber – Die D2-Jugend der JFG Schwarze Laber (Perspektivkader Regionalauswahl der Stammvereine) wurde mit neuen Mannschaftsanzügen ausgestattet. Die Anschaffung wurde maßgeblich durch die großzügige Unterstützung der Autohaus Arnold GmbH ermöglicht.
Mit diesem Engagement setzt das Unternehmen ein starkes Zeichen für die nachhaltige Förderung des Jugendfußballs in der Region. Die einheitliche Ausstattung stärkt das professionelle Auftreten der Mannschaft bei Spieltagen und Turnieren und fördert gleichzeitig den Teamzusammenhalt innerhalb des Perspektivkaders.
Die JFG Schwarze Laber ist der gemeinsame Jugendförderverein der Stammvereine:
TV 1899 Parsberg, TSV Beratzhausen, SV Lupburg, TSV Hohenfels, SV Hörmannsdorf,DJK-SV Oberpfraundorf
Ziel der JFG ist es, talentierte Spieler aus diesen Vereinen leistungsorientiert auszubilden und langfristig in den Herrenbereich der Stammvereine zurückzuführen. Neben der sportlichen Entwicklung stehen Werte wie Disziplin, Respekt, Identifikation mit dem Heimatverein und regionale Verbundenheit im Mittelpunkt der Ausbildung.
„Regionale Nachwuchsförderung funktioniert nur mit starken Partnern vor Ort. Wir bedanken uns ausdrücklich für das Vertrauen und die Unterstützung“, so die Verantwortlichen der JFG Schwarze Laber.
Autohaus Arnold GmbH
Eichenbühl 1
92331 Lupburg
Telefon: 09492 601560
Die JFG Schwarze Laber bedankt sich im Namen aller Spieler, Trainer und der beteiligten Stammvereine herzlich für dieses wichtige Engagement im Jugendfußball.