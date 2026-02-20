D1S2: Zwei Moselderbys und zwei Kellerduelle zum Rückrundenauftakt Leader Remich-Bous empfängt Mertert-Wasserbillig, CSG in Schengen zu Gast. Was geht noch für Itzig? von Paul Krier · Heute, 09:52 Uhr · 0 Leser

Mertert-Wasserbillig, hier in blauer Spielkleidung im Testspiel gegen Jeunesse, gastiert in Remich – Foto: Tobias Schätzlein

Der Tabellenzweite Grevenmacher muss am Sonntag schon um 14:30 Uhr beim FC Schengen antreten. Vor allem im hinteren Mannschaftsbereich hat sich der CSG verstärkt, was die beste Abwehr der Liga mit nur acht Gegentoren aus der Hinrunde vermutlich noch undurchdringlicher machen soll. Nach einem Tief kam Gastgeber Schengen gut und mit drei Siegen in Serie in die Winterpause. Ein Selbstläufer wird es für Grevenmacher also nicht. Hinter dem CSG ist Sanem die formstärkste Mannschaft. Sollte die erste volle Vorbereitung unter Henri Bossi gelungen sein, wird man in Kopstal favorisiert sein. Leader Remich-Bous testete gegen zahlreiche höherklassige Gegner und sollte entsprechend in der Lage sein, Moselrivale Mertert-Wasserbillig zu schlagen. 👉 Spielerwechsel im 2.Bezirk der 1.Division

Mensdorf (5., 21 Punkte) und seine Gäste aus Weiler (4., 23) stellen mit 19 bzw. 17 Punkten Rückstand auf die Aufstiegsplätze eigentlich schon das „best of the rest“ der Liga. Beide kannten zudem eine sehr schwierige Phase vor der Winterpause und finden sich in der Formtabelle ganz unten wieder. Wie die Vorbereitung war und was die weiteren Ziele sind, wollten wir von Yellow Boys-Trainer Sven Loscheider wissen. Loscheider: „wollen einen weiteren Schritt nach vorne machen“ „Die Vorbereitung verlief relativ gut, wir haben ordentlich gearbeitet und unsere beiden Neuen gut integriert. Daneben haben wir einige weitere Nachwuchsspieler in die 1.Mannschaft hoch geholt. Wir müssen in der Tabelle nach unten hin aufpassen, sollten aber auch in der Lage sein, gegen jeden gewinnen zu können. Wir wollen einen weiteren Schritt nach vorne machen und mit den jungen Spielern Fortschritte machen. Wir kennen Mensdorf und sie befinden sich in einer ähnlichen Situation wie wir. Letzte Saison war ihre Hinrunde ähnlich und danach haben sie bewiesen, dass es immer noch um etwas ging und sie erreichten die Aufstiegsrelegation. Man spielt ja Fußball, um zu gewinnen.“

Mit Waldino Borges als neuen Trainer möchte die US Sandweiler in der zweiten Saisonhälfte die Wende hinbekommen. Gleich das erste Spiel in Bartringen, das seinen Kader FuPa-Angaben zufolge etwas ausgedünnt hat, wird aber bereits kein Zuckerschlecken. Itzig ist das einzige Team, das vermutlich noch Restchancen auf einen der beiden oberen Tabellenplätze hat. Sollen sich diese nicht gleich zum Rückrundenauftakt verschlechtern, ist ein Sieg in Merl fast schon Pflicht, aber im Prinzip auch nicht unmöglich, trotz Verstärkungen beim Red Star in etlichen Mannschaftsteilen. In der Begegnung zwischen Schlusslicht Echternach und dem sich in Abstiegsnot befindenden Zwölften Munsbach geht es am 16.Spieltag gleich um wichtige Zähler. Mit einem Heimsieg wäre der Daring Club, der die Vorbereitung unter dem neuen Trainer René Roller bestritt, wieder voll im Geschäft, um auch kommende Saison noch in der 1.Division spielen zu können. Einen Fehltritt können sich beide eigentlich nicht leisten. „Last but not least“ hat Junglinster nach 10 Punkten aus den vier letzten Spielen vor der Winterpause Aufsteiger CS Oberkorn zu Gast, dessen Form gegen Ende der ersten Halbserie äußerst bedenklich verlief. Ein nächster Dreier für die Mannschaft von Ex-Nationalspieler Molitor würde ihr weitere Luft nach unten verschaffen. Am Sonntag