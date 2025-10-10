 2025-10-02T08:44:29.515Z

Ligavorschau
Echternach steht gegen das punktgleiche Bartringen vor einem wegweisenden Spiel
Echternach steht gegen das punktgleiche Bartringen vor einem wegweisenden Spiel – Foto: Alfred Mehles

D1S2: zwei Kellerduelle stehen im Blickpunkt

Spitzentrio favorisiert, Verfolger Schengen und Mensdorf im direkten Vergleich

Im 2.Bezirk der 1.Division werden zwei Partien am Sonntag bereits um 15:30 Uhr angepfiffen. Schengen – Mensdorf ist dabei ein interessantes Verfolgerduell, der Fünfte (11 Punkte) empfängt den Vierten (12). Der Abstand nach ganz oben ist zu diesem frühen Zeitpunkt bereits verhältnismäßig groß, so dass nur ein eventueller Sieger in den kommenden Wochen noch auf die Top 2 blicken kann. Mit ganz anderen Sorgen beschäftigen sich z.Z. die punktgleichen Echternach (13.) und Bartringen (15.). Die zwei Aufsteiger kämpfen um für beide wichtige drei Punkte. In Sandweiler (14.), wo Weiler (3.) zu Gast sein wird sowie in Merl (10.), wo Leader Remich-Bous gastiert, werden die Auswärtsteams favorisiert sein.

Als offen kann man das Duell im Mittelfeld der engen Tabelle zwischen Munsbach und Sanem einschätzen. Der Trend spricht dabei nach zwei Siegen in Folge gegenüber drei Partien ohne Munsbacher Erfolg leicht zugunsten der Gäste. Der Zweite Grevenmacher ist seit Wochen in bestechender Form und wird wie schon im Derby in Wasserbillig Aufsteiger Kopstal ernst nehmen, um den direkten Anschluss zu Spitzenreiter URB zu behalten. Wiederum am unteren Ende der Tabelle stehen sich Junglinster (12., 6) und Mertert-Wasserbillig (16., 6) gegenüber und versuchen ihren jeweils dritten Saisonsieg zu holen. Im Tabellenmittelfeld empfängt der CSO das zwei Punkte bessere Itzig.

Reiter: „könnten einen bis drei Punkte mehr auf dem Konto haben“

Itzigs Trainer Benny Reiter gegenüber FuPa: „Am Sonntag wird sich entscheiden, in welche Richtung es gehen wird. Wir haben die zweitbeste Abwehr und einen sehr guten Torwart, der CSO hat dagegen bereits sechzehn Gegentreffer kassiert. Ich hoffe, dass unser sonst nicht so durchschlagskräftiger Angriff Nutzen daraus ziehen kann. Personell sind wir noch nicht bei hundert Prozent, Stürmer Yannick Gonçalves kommt z.B. noch nicht richtig in Form, andere wie Louis Gales u.ä. fehlten zuletzt ebenfalls, manche haben Trainingsrückstand. Es gibt keinen großen Qualitätsunterschied bei denen, die von der Bank kommen. Ich denke aber, dass wir gut unterwegs sind, auch wenn wir einen bis drei Punkte mehr auf dem Konto haben könnten. Im Vergleich zum Auftakt der vergangenen Saison ist der Start dieses Mal okay. Wenn wir zusammenhalten, dann können wir eine schöne Saison spielen.“

Am Sonntag

So., 12.10.2025, 15:30 Uhr
FC Schengen
FC SchengenSchengen
FC Syra Mensdorf
FC Syra MensdorfMensdorf
15:30
Unser Tipp: Unentschieden

So., 12.10.2025, 15:30 Uhr
Daring Echternach
Daring EchternachEchternach
Sporting Bartringen
Sporting BartringenBartringen
15:30
Unser Tipp: Unentschieden

So., 12.10.2025, 16:00 Uhr
CS Oberkorn
CS OberkornCSO
FC Blo-Wäiss Itzig
FC Blo-Wäiss ItzigItzig
16:00live
Unser Tipp: Unentschieden

So., 12.10.2025, 16:00 Uhr
FC Jeunesse Junglinster
FC Jeunesse JunglinsterJunglinster
Union Mertert-Wasserbillig
Union Mertert-WasserbilligMertert-W.
16:00
Unser Tipp: Unentschieden

So., 12.10.2025, 16:00 Uhr
CS Grevenmacher
CS GrevenmacherGrevenmacher
FC Kopstal 33
FC Kopstal 33Kopstal
16:00live
Unser Tipp: Heimsieg

So., 12.10.2025, 16:00 Uhr
FC Munsbach 1946
FC Munsbach 1946Munsbach
CS Sanem
CS SanemSanem
16:00live
Unser Tipp: Unentschieden

So., 12.10.2025, 16:00 Uhr
FC Red Star Merl-Belair
FC Red Star Merl-BelairMerl
Union Remich-Bous
Union Remich-BousRemich
16:00live
Unser Tipp: Auswärtssieg

So., 12.10.2025, 16:00 Uhr
US Sandweiler
US SandweilerSandweiler
FC Yellow Boys Weiler-zum-Turm
FC Yellow Boys Weiler-zum-TurmWeiler
16:00live
Unser Tipp: Auswärtssieg

