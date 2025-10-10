D1S2: zwei Kellerduelle stehen im Blickpunkt

Im 2.Bezirk der 1.Division werden zwei Partien am Sonntag bereits um 15:30 Uhr angepfiffen. Schengen – Mensdorf ist dabei ein interessantes Verfolgerduell, der Fünfte (11 Punkte) empfängt den Vierten (12). Der Abstand nach ganz oben ist zu diesem frühen Zeitpunkt bereits verhältnismäßig groß, so dass nur ein eventueller Sieger in den kommenden Wochen noch auf die Top 2 blicken kann. Mit ganz anderen Sorgen beschäftigen sich z.Z. die punktgleichen Echternach (13.) und Bartringen (15.). Die zwei Aufsteiger kämpfen um für beide wichtige drei Punkte. In Sandweiler (14.), wo Weiler (3.) zu Gast sein wird sowie in Merl (10.), wo Leader Remich-Bous gastiert, werden die Auswärtsteams favorisiert sein.

Als offen kann man das Duell im Mittelfeld der engen Tabelle zwischen Munsbach und Sanem einschätzen. Der Trend spricht dabei nach zwei Siegen in Folge gegenüber drei Partien ohne Munsbacher Erfolg leicht zugunsten der Gäste. Der Zweite Grevenmacher ist seit Wochen in bestechender Form und wird wie schon im Derby in Wasserbillig Aufsteiger Kopstal ernst nehmen, um den direkten Anschluss zu Spitzenreiter URB zu behalten. Wiederum am unteren Ende der Tabelle stehen sich Junglinster (12., 6) und Mertert-Wasserbillig (16., 6) gegenüber und versuchen ihren jeweils dritten Saisonsieg zu holen. Im Tabellenmittelfeld empfängt der CSO das zwei Punkte bessere Itzig.