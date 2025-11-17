D1S2: wie hat sich Remich-Bous beim Nachbarn geschlagen?

Spieltext Munsbach - Merl 👉 Abstimmung über den Spieler des Spiels

Was am Wochenende los war

Auch in Schengen gibt sich Leader Remich keine Blösse und entscheidet das Nachbarschaftsduell mit 2-1 für sich. Wiederum Ibrahimovic war es, der das entscheidene Tor 15 Minuten vor dem Ende "besorgte", sein mit der Picke getretender Schuss schlug direkt im Winkel ein. Vorher egalisierte Falade nach knapp 55 Minuten die Führung der Hausherren aus Minute 39. Mit 12 Siegen führt Remich weiter die Tabelle an, erster Verfolger ist Grevenmacher, der mit dem Tabellenvorletzten Sandweiler augenscheinlich etwas Mühe hatte, sein Spiel aber mit 3-2 ins "Ziel retten" konnte. Ein vor Ort weilender Supporter (*) des CS Grevenmacher zu FuPa:



"Wir verschlafen den Anfang des Spieles und bekommen nach 3 Minuten das 0-1 geschossen. Im weiteren Verlauf spielen wir dann nicht den besten Fussball und das Spiel geht so hin und her, so dass wir zur Halbzeit immer noch mit 1-0 hinten liegen. In der zweiten Halbzeit haben wir das Tempo dann angezogen und es ist im Prinzip auf ein Tor gegangen, so dass dann auch das 1-1 gefallen ist. Im Nachgang kann man sagen das wir erst so richtig die letzten 20 Minuten angezogen haben und Sandweiler konnte das Tempo nicht mehr wirklich mitgehen. Spielerisch fällt es unter die Kategorie Arbeitssieg, es war kein schönes Spiel und wir haben immerhin die drei Punkte. Wie die zu Stande gekommen sind, fragt irgendwann keiner mehr. Man muss aber auch sagen das wir einige Verletzte hatten und wir nicht den kompletten Stammkader zur Verfügung hatten."

Dritter im Ranking ist Itzig, das knappste aller Ergebnisse war hierfür hilfreich. Der Torschütze an diesem Sonntag hiess Guimaraes Almeida, gegen ein Kopstal, das auf Grund einer Ampelkarte nach 22 Minuten einen Grossteil des Spieles, in Unterzahl bestreiten musste. Letzter im zweiten Bezirk bleibt Echternach, auch gegen den Spieltagsgegner Sanem musste man sich durch einen Treffer von Gomes (49) nach absolvierter Spielzeit geschlagen geben. Während Munsbach und Merl sich "gütlich"1-1 trennten, kam Weiler in Junglinster doch schon etwas überraschend klar mit 2-4 "unter die Räder". Eventuell war dieses Ergebnis auch begünstigt durch die glatt Rote Karte gegen Santos Lopes, in der Nachspielzeit der ersten Hälfte. Zu diesem Zeitpunkt hatte es noch 1-1 gestanden. Junglinster kommt immer besser in Fahrt, während Weiler nun auf die ersten beiden Plätze etwas abreissen lassen muss. Mensdorf etabliert sich in der oberen Hälfte, knapp hinter Weiler. Beim Aufsteiger CS Oberkorn erzielten Lutovac und Thiel, bei einem Gegentreffer von Fernandes Pinto, die entscheidenen Tore zum 2-1. Im letzten Spiel, das Duell der Aufsteiger, konnte Bartringen das Match deutlich mit 3-0 gegen Mertert-Wasserbillig gewinnen. Dabei kam beim Stande von 2-0, knapp 10 Minuten vor Schluss, noch etwas Hoffnung auf für das Team von Trainer Jeff Lascak, allerdings konnte ein Handelfmeter nicht im Tor untergebracht werden. Stattdessen folgte nur kurz darauf gar das 3-0 durch Belhadj; Bartringen "thront" nun auf einem respektablen siebten Platz, während sich der UMW mit 13 Punkten immer noch 4 Punkte über dem Barrageplatz in der Tabelle wiederfindet.

