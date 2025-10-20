D1S2: wichtige Siege für Sandweiler und Kopstal

Was am Wochenende los war

Mehr Ballbesitz für Bartringen, mehr Torabschlüsse für Itzig: so resümierte sich die 1.Halbzeit eines Spiels, das die Gäste schließlich durch ein Tor von Djagbassou kurz nach der Pause zu ihren Gunsten entscheiden sollten (0:1, 50.‘). In langer Überzahl – Echternachs Tiago sah als letzter Mann nach 30 Minuten die Ampelkarte – erspielte sich Mensdorf Vorteile, die nach nach der Pause durch einen Doppelschlag von Thiel zu einem 2:0-Heimsieg ausnutzte. Mertert-Wasserbillig legte gegen Schengen los wie die Feuerwehr (1:0, 6.‘, 2:0, 8.‘), doch die Gäste konnten noch vor dem Seitenwechsel zurückkommen. In der 69.‘ sicherte Parhamov der UMW dann aber mit seinem zweiten Tor der Partie den 3:2-Heimsieg.

Trainerwechsel in Sanem nach Niederlage

Der Tabellenzweite Grevenmacher ließ sich in Sanem nicht überraschen und gewann souverän mit 4:1 und bleibt eine knappe Woche vor dem Gipfeltreffen an Leader Remich-Bous dran. Nach dem Spiel trennte sich Sanem von seinem Trainer, mehr dazu bald hier auf FuPa. Die erwähnte URB bezwang Munsbach in einem engen Spiel mit 2:1, die Gäste haderten nach der Begegnung mit dem Unparteiischen. Keine Tore fielen zwischen Weiler und Merl, die Yellow Boys bleiben dennoch auf Rang 3, doch der Abstand auf die beiden Spitzenplätze wächst damit natürlich an.

Eine bittere Niederlage kassierte der CS Oberkorn in Sandweiler. 1:1 stand es in der Schlussphase, als die Gäste zum 1:2 trafen. Dieses Tor wurde aber annulliert und auf der anderen Seite machte Timite dann den entscheidenden Treffer zugunsten von Sandweiler (2:1, 90.'+3). Entsprechend frustriert zeigte man sich auch beim CSO über die Schiedsrichterleistung. Am Samstag betrieb Junglinster gegen Kopstal Chancenwucher in der 1.Halbzeit und ließ beste Gelegenheiten aus und wurde nach der Pause durch Lima Fernandes bestraft, dem im Anschluss an eine von links getretene Ecke das Tor des Tages gelang (0:1, 63.‘).

