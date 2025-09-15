D1S2: Weiler und URB weiter ohne Fehl und Tadel

Was am Wochenende los war

Bereits am Samstag kam es zum Duell zwischen Bartringen und Grevenmacher. In einem sehenswerten Spiel setzte sich der CSG auswärts, durch einen Doppelpack von Ex-BGL-Spieler Ryan Klapp, mit 3:2 durch. Am Sonntag ging es dann weiter mit dem Spieltag. Remich hatte zu Hause keine Probleme gegen den CS Oberkorn und siegte verdient mit 5:2. Herausragende Akteure waren die Dervisevic-Cousins, die insgesamt drei Tore beisteuerten. In Sanem sah alles nach einem torlosen Unentschieden aus bevor Groff in der Schlussphase (88.‘) den viel umjubelten Siegtreffer für Weiler erzielte.

Aufsteiger Kopstal setzte sich knapp mit 2:1 bei Absteiger Sandweiler durch, vor allem das erste Kopstaler Tor war sensationell, ein hoher Schuss von Kroun aus über fünfzig Metern! Unter den Adleraugen vom Schiedsrichter Stan Jahrmärker, der sein letztes Spiel als Offizieller bestritt, standen sich zu diesem frühen Zeitpunkt der Saison zwei Teams aus dem Tabellenkeller gegenüber. Merl, nach einem Trainerwechsel, feierte einen wichtigen Auswärtssieg bei Konkurrent Mertert-Wasserbillig. Die Männer aus der Hauptstadt setzten sich mit 0:2 durch. Überschattet wurde die Partie unmittelbar nach dem Abpfiff, als der zuvor verletzt ausgewechselte UMW-Akteur Prim bewusstlos zusammenbrach. Laut Vereinsangaben erlitt er eine Gehirnerschütterung während des Spiels sowie eine Verstauchung des Genicks, es soll ihm am Montagmorgen aber bereits wieder besser gegen. FuPa wünscht eine schnelle Genesung.

Die neue Trainerin von Merl, Claudine Miller, im Video-Interview

Lascak: „Es muss viel im mentalen Bereich gearbeitet werden“

UMW-Co-Trainer Jeff Lascak: „Ich weiß nicht, ob wir in der Halbzeitpause bereits mit 3:0 in Führung liegen können oder müssen. Es gab aber schon ein paar gute Torgelegenheiten für uns. Es gehört im Moment ein wenig dazu, dass wir diese nicht reinmachen. Hast du Scheiße am Fuß, hast du Scheiße am Fuß… das kann man genau so sagen.

Wenn ich z.B. auf Mittwoch zurückblicke, als wir in Sandweiler in der 88.‘ das 1:0 erzielen und uns in der 94.‘ ein blödes Gegentor fangen und in der 96.‘ das Spiel verlieren und am vergangenen Wochenende als wir im Pokal mit 1:3 hinten liegen und in der 88.‘ zum 3:3 ausgleichen um in der 94.‘ zu verlieren, dann muss man festhalten, dass alles zusammenkommt.

Was können wir ändern? Wir müssen weiter arbeiten. Am nächsten Wochenende haben wir frei. Es ist wichtig, dass wir jetzt zwei vernünftige Wochen im Training hinter uns bringen. Es ist zudem sehr wichtig, die Jungs aufzubauen, da wir viele junge Spieler im Kader haben. Es muss viel im mentalen Bereich gearbeitet werden.“

Schiedsrichter Stan Jahrmärker im Video zu seinem Abschied

Im Derby zwischen Mensdorf und Munsbach hatten die Hausherren keine Probleme. Früh ging man in Führung und hatte die Partie im Griff um am Ende einen nie gefährdeten Heimerfolg zu erzielen. Nach dem ersten Saisonsieg wollte Junglinster mehr, doch in Itzig hatte man keine Chance. Früh ging die Heimelf in Führung und hatte die Begegnung im Griff. Der Anschluss durch Lucas Taspanos (77.‘) kam zu spät. In der Schlussphase sah sein jüngerer Bruder Timon Tsapanos noch die Ampelkarte. In Echternach kamen die Zuschauer auf Ihre Kosten. Die Heimmannschaft begann stark und führte zur Pause durch einen Doppelpack von Gomes bereits mit zwei Toren. Doch nach dem Seitenwechsel reagierten die Gäste aus Schengen und kamen ihrerseits durch einen Doppelpack von Khedda in der 17.Minute der Nachspielzeit nach einer halbstündigen Unterbrechung zum späten Ausgleich.