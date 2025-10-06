D1S2: Weiler muss abreißen lassen, Mosel-Duo vorne

* Falls Torschützen im Ranking fehlen sollten, bitten wir die Vereine, diese nachzutragen oder sie uns per E-Mail an luxemburg@fupa.net inkl. Minute und Spielstand zuzusenden.

Was am Wochenende los war

Sehr kurioser Sieg-Elfmeter für Remich-Bous

Einen Doppelschlag Mitte der 1.Halbzeit zur 2:0-Führung brachte Weiler am Ende gegen Aufsteiger CSO nicht über die Runden, die Gäste glichen durch zwei Treffer von Anes Garcia in der Schlussviertelstunde zum 2:2 aus. Die Yellow Boys verlieren damit den Kontakt zu Platz 1 während die Oberkorner einen Achtungserfolg verbuchen konnte.

Ein solcher gelang Sandweiler fast in Remich: nach langer Unterzahl in Folge einer Ampelkarte gegen Vaz Djassi nach 24 Minuten gingen die Gäste in der 72.‘ nach einem Konter mit 1:0 in Führung. In einer ereignisreichen Schlussphase mit insgesamt sechs gelben und einer weiteren gelb-roten Karten drehte die URB das Spiel durch gleich zwei verwandelte Handelfmeter. Kurios war vor allem der zweite Elfer: ein Gästespieler nahm den Ball den Angaben zufolge wohl mit der Hand auf, da er dachte, er solle einen Abstoß ausführen, dabei lief die Partie bereits wieder und der Schiedsrichter hatte keine andere Wahl, als auf den Punkt zu zeigen.

Portela: „Wir ließen sehr viele Torchancen aus“

Sanem gewann ebenfalls spät und zwar mit 1:0 durch einen Treffer von Fernandes (88.‘) gegen Merl, das den Platz erstmals seit dem 10.September wieder als Verlierer verlassen misste.

Sanem-Trainer Marco Portela gegenüber FuPa: „Wir haben das Spiel dominiert und können in der Halbzeit 2:0 oder 3:0 vorne liegen. Wir ließen sehr viele Torchancen aus. Die Wahrheit ist, dass uns jemand fehlt, der Tore schießt. Insgesamt denke ich auf die letzten Spiele zurückgeblickt, dass wir oft die bessere Mannschaft auf dem Platz waren, doch wir belohnten uns nicht selber. Nach den zwei letzten Partien haben wir wieder Selbstvertrauen bekommen und kamen aus dem Teufelskreis heraus. Ich denke, es kann nur noch bergauf gehen.

Wir haben eine super Truppe mit vielen jungen Spielern aber auch etwas älteren. Es dauerte lange, bis sich alle fanden und bis wir komplett waren. Ich hoffe, dass wir endlich angekommen sind, auch wenn es etwas spät ist, und dass wir jetzt eine tolle Saison abliefern. In unserer Division kann jeder gegen jeden gewinnen, das sieht man an den Ergebnissen. Überall ist es eng, wir sind z.B. vom letzten auf den 9.Platz geklettert. Es gilt, diesen jetzt zu behalten und ich denke, wir sind auf einem guten Weg.“

Munsbach geriet nach 25 Minuten gegen Aufsteiger Kopstal zwar in Rückstand, konnte sich beim 1:1 am Ende aber noch einen Punkt sichern. 1:1 stand es schon nach 26 Minuten zwischen Mensdorf und Junglinster, wo die Gäste nach einem Konter ihren ersten Abschluss gleich im Tor unterbringen konnten. Der FC Syra gewann am Ende aber mit 3:2, daran hatte Hattrick-Torschütze Yartey einen sehr entscheidenden Anteil. Mit demselben Ergebnis siegte Schengen in Bartringen, dies nachdem die mit einem neuen Trainer ausgestatteten Hausherren zweimal ausgleichen konnten. Das 2:2 durch Doppeltorschütze Ghazi fiel erst in der 83.‘, doch den Gästen gelang der „Lucky Punch“ in der 4.Minute der Nachspielzeit.

Auch Itzig siegte spät: gegen Echternach bedurfte es eines von Oliveira Santos verwandelten Elfmeters, um den Daring zu bezwingen. Bereits am Samstag ließ Grevenmacher im Derby in Wasserbillig nichts anbrennen und gewann u.a. durch einen Doppelpack von Ex-BGL-Ligue-Spieler Klapp mit 5:0 an der Sauermündung und bleibt Remich-Bous als Tabellenzweiter auf den Fersen.

Feedback

Wie gefällt euch die neue Aufbereitung unserer Rückblicke auf die Spieltage der einzelnen Ligen? Schickt uns eure Meinungen, Ideen und eventuelle Verbesserungsvorschläge per E-Mail an luxemburg@fupa.net!