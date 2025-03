D1S2: Weiler beendet Partie nach Zwischenfällen unter Protest

Nach 3 Spielen ohne Niederlage wollte Munsbach in seinem Heimspiel gegen Kayl-Tetingen einen weiteren Schritt in Richtung Klassenerhalt gehen. Doch es waren die Gäste die zu Beginn groß aufspielten. Nach 25 Minuten brachte Westermann seine Farben in Führung und Fanchine (38.‘) verdoppelte diese. Noch vor der Pause kam Munsbach durch ein Eigentor wieder ran. In der zweiten Halbzeit tat Munsbach alles um dieses Spiel nicht zu verlieren, doch Kayl-Tetingen hielt dem Druck stand und rettete das 1:2 über die Zeit. Ein wichtiger Erfolg für die Gäste.

Nach der Pause ging es so weiter und Lopes (69.‘) traf wieder für die Hausherren. In der 72 Minuten konnte Berdorf-Consdorf für ein wenig Ergebniskosmetik sorgen, doch Akandji (90.‘) sorgte mit seinem persönlich zweiten Treffer für den Schlusspunkt in einer einseitigen Begegnung.

Sanem wurde schnell seiner Favoritenrolle gegen Berdorf-Consdorf gerecht. Per Kopfball brachte Akandji (19.‘) seine Farben in Führung. Lopes Pereira (39.‘) machte es ihm gleich und köpfte den Ball ins Tor. Noch vor der Pause erhöhte Elkhader (43.‘) auf 3:0.

US Berdorf-Consdorf 01

Ein Vorstandsmitglied des CSG schilderte uns Folgendes: „Unmittelbar nach dem Anpfiff der 2.Hälfte waren anscheinend mit CSG-Fans befreundete sog. Anhänger aus Charleroi, nachdem sie das Stadion zur Pause verlassen hatten, über das Tor auf der Gegengerade zurück ins Innere geklettert. Zuvor hatten sie außerhalb des Stadions Feuerwerk gezündet, die Partie musste daraufhin gleich nach dem erwähnten Anpfiff der 2.Halbzeit wieder unterbrochen werden. Das Ganze dauerte vielleicht eine Minute, danach flüchteten sie auf demselben Weg und zündeten Böller ausserhalb des Stadions, woraufhin die Partie ein zweites Mal unterbrochen wurde. Die Teams wurden jeweils in die Kabinen geschickt, insgesamt dauerte der Spuk aber kaum 5 Minuten, danach wurde die Partie regulär zu Ende gespielt. Wir als Ausrichter haben die Polizei eingeschaltet und bedauern die Vorfälle zutiefst. Als Verein denken wir über drastische Maßnahmen nach und werden mit Vehemenz versuchen, die Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen. Was jedoch nicht stimmt ist, dass Material auf das Spielfeld geflogen sei.“

Ob sich einige sog. Fußballanhänger „op Flohr“ an den Ereignissen wenige Stunden zuvor im Rahmen des Derbys in der 2.Bundesliga zwischen Hannover und Braunschweig inspiriert hatten ist nicht gewusst. Wie uns aber von mehreren Personen aus CSG-Kreisen bestätigt wurde und wie übereinstimmend aus einem von Weiler auf FuPa veröffentlichten Artikel hervorgeht, hätten Zuschauer nach der Halbzeitpause mehrfach Pyrotechnik gezündet, woraufhin die Partie gleich zweimal unterbrochen wurde. Laut bestätigten FuPa-Informationen haben die Gäste von Yellow Boys Weiler die Partie am Sonntag unter Protest fertig gespielt.

Im Duell der beiden Absteiger dauerte es bis zur Nachspielzeit der ersten Hälfte als Almeida durch einen Sololauf die Hausherren zum psychologisch perfekten Zeitpunkt in Führung brachte. Nach einer Unterbrechung (s.u.) war es wieder Almeida, der die Führung erhöhte. Das Ergebnis stand somit fest. Nach einem harten Foulspiel sah Titon (87.‘) für Weiler noch die rote Karte.

Nach dieser waren es dann die Hausherren die besser starteten und durch Pauly (53.‘) in Führung gingen. Remich drängte auf eine Vorentscheidung und es war Dervisevic (66.‘) der die Führung nach einem Eckball erhöhte. Die Gastgeber drückten weiter aufs Gaspedal doch aus dem nichts kam Ehleringen durch Dramé (72.‘) zum Anschluss. Zum Ausgleich kam Ehleringen nicht mehr und in der 6 Minute der Nachspielzeit sah Gomes noch die Ampelkarte.

Furios startete die Begegnung zwischen Remich und Ehleringen. Buschmann brachte die Gäste nach 4 Minuten in Führung, doch Ibrahimovic (7.‘) glich die Partie schnell wieder aus. Danach beruhigte sich die Partie und mit dem Unentschieden ging es in die Pause.

>> Abstimmung über den Spieler des Spiels In Pfaffenthal kam es zum Haupstadt-Derby und es waren die Hausherren die den Ton angaben. Sá Proença schoss nach 35 Minuten seine Farben in Führung und nur 4 Minuten später verdoppelte er diese. Nach der Pause gelang Sá Proença sogar sein persönlicher Dreierpack und die Partie war entschieden. In der 81 Minute konnte Zamora nur noch für Ergebniskosmetik sorgen. Ein wichtiger Erfolg für Pfaffenthal im spannenden Kampf um den Klassenerhalt.

Junglinster wurde in Itzig schnell seiner Favoritenrolle gerecht und ging durch Borbiconi (23.‘) in Führung. Nur wenig später konnte Tsapanos (27.‘) den Vorsprung verdoppeln. Doch noch vor der Pause war es Teixeira der den Anschluss herstellte. Almeida tat, zu Beginn der zweiten Halbzeit, seiner Mannschaft keinen Gefallen. >> Abstimmung über den Spieler des Spiels Er sah innerhalb von einer Minute zwei Mal die gelbe Karte. Diese zahlenmäßige Überlegenheit nutzte Borbiconi (65.‘) und stellte den alten Vorsprung wieder her. Itzig zeigte Kampfgeist und gab, auch in Unterzahl nicht auf. Ikwa war es dann, der nach 75 Minuten wieder den Anschluss herstellte. Itzig tat nun alles, um zum Ausgleich zu kommen. Es dauerte bis in die Nachspielzeit als Simões zum viel umjubelten Ausgleich traf.

>> Abstimmung über den Spieler des Spiels Gipfeltreffen am Samstagabend. Der Spitzenreiter Beles traf auf seinen engsten Verfolger Schengen. Man durfte gespannt sein, wie dieses Spiel sich entwickeln sollte. Es waren die Hausherren die den besseren Start hatten und durch Mura nach einer halben Stunde in Führung ging. Mit diesem Resultat ging es auch in die Pause. Schengen musste eine Reaktion zeigen. Es dauerte bis zur 4.Minute der Nachspielzeit, als der eingewechselte Mendes für die endgültige Entscheidung sorgte. Mit diesem Erfolg festigte Beles seinen Status als Ligaprimus.