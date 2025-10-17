D1S2: wegweisendes Kellerduell am Samstag

Kopstal musste sein Heimrecht abermals abgeben und spielt jetzt auswärts gegen Junglinster – Foto: Paul Krier (Archiv)

Kopstal muss wieder bzw. immer noch im Exil spielen. Am Samstag bestreitet man sein neuntes Meisterschaftsspiel in der Fremde, denn auch das bislang einzige nominelle Heimspiel trug man in Kehlen aus. In Junglinster steht eine für beide Teams wegweisende Partie an, die man als offen mit leichten statistischen Vorteilen beim FC Jeunesse ansehen kann. Molitor: „denke, wir brauchen ein Erfolgserlebnis“

Junglinsters Trainer Greg Molitor: „Für uns beginnt eine Phase mit drei Heimspielen gegen Mannschaften, die im Prinzip alle zu schlagen sein sollten. Kopstal wird aber bereits nicht leicht, da sie gut organisiert und aggressiv sind und über eine gewisse individuelle Klasse verfügen. Zu Beginn der Saison waren wir schwach in unserer Chancenverwertung, teils ließen wir Gelegenheiten liegen, mit denen man drei Spiele hätte gewinnen können. Danach gerieten wir in eine Phase, in der es auch spielerisch weniger gut lief und es folgte quasi ein längerer verletzungsbedingter Ausfall pro Spiel. Es fehlten bzw. fehlen immer noch fünf bis sechs Stammspieler. Dies soll eine Erklärung sein, aber keine Ausrede, da wir immer noch über Qualität verfügen. Es scheint ein mentale Blockade zu geben. Ich denke, wir brauchen ein Erfolgserlebnis und die Hoffnung auf die Rückkehr wichtiger Spieler.“

Der Trend spricht beim Spiel Bartringen – Itzig klar zugunsten der Gäste, bei Mensdorf – Echternach kann man sich dagegen Vorteile auf Seiten der Hausherren vom FC Syra erwarten. Bei Mertert-Wasserbillig gegen Schengen kann der Schein der engen Tabelle trügen. Spielerisch und individuell könnten die Gäste besser aufgestellt sein, doch die Realität auf dem Platz spricht aufgrund der letzten Begegnungen leicht zugunsten des Aufsteigers. Es scheint offensichtlich, dass die Siegesserie des CS Grevenmacher den Tabellenzweiten ebenfalls zum Favoriten bei seinem Gastspiel in Sanem macht, doch der CSG sollte sich nicht auf seinen Lorbeeren ausruhen. Ähnlich gelagert ist die Situation in Remich, das als Leader ein unbequemes Munsbach zu Gast hat: eigentlich sollte man über die besseren Karten verfügen, doch Geschenke wird einem Munsbach keine machen. Und auch auf die Partie Weiler – Merl kann man eine solche Lage quasi per „copy-paste“ übertragen. Dies geht weniger aus der regulären Tabelle als aus der Formtabelle sowie dem herben Rückschlag der Yellow Boys im Pokal hervor. Schlusslicht Sandweiler und der Tabellenachte CS Oberkorn liegen nur 3 Punkte auseinander. Entsprechend hat das Aufeinandertreffen schon seine Bedeutung und dürfte offener werden, als der erste Blick auf das Klassement nahelegt. Am Samstag