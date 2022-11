D1S2: Walferdingen zieht nach Sieg im Topspiel davon 1:0-Erfolg des Leaders über Schengen (2.) +++ Südduell geht an die Union 05 +++ Sanem überrascht Wormeldingen

Deutlicher als erwartet setzte sich Mensdorf bereits am Freitag in Remich durch. Das 0-1 durch Thil nach 18 Minuten fiel, als sich URB-Keeper und -Verteidiger nicht einig waren. Der FC Syra hatte das Plus an Torchancen und als Faladé einen an ihm selber verursachten Elfmeter neben das Tor schoss und Olafsson einen Doppelpass mit De Sousa Pacheco zum 0-2 vollendete (38.‘) war Mensdorf in der Spur. Mitte der zweiten Halbzeit hatten die Hausherren mehrfach Glück, in der Schlussphase gestalteten Albuquerque (0-3, 82.‘) und Weber (0-4, 90.‘+4) die Geschichte dennoch klar und deutlich.