D1S2: Walferdingen – Wormeldingen als Highlight Tabellenführer empfängt den Dritten +++ Kellerduell in Wasserbillig +++ wegweisendes Merl - Mensdorf +++ Aufsteiger in Beles unter sich

Gut in die Saison gestartet, wartet Beles mittlerweile seit über einem Monat auf einen Sieg und hat mit Co-Aufsteiger Schengen nun den starken Tabellenzweiten zu Gast, der seine tolle Serie sicherlich weiterführen möchte. Cebra und Sandweiler kamen ebenfalls gut in die neue Spielzeit, mussten aber vor ihrem Aufeinandertreffen am Sonntag zuletzt Rückschläge hinnehmen. Wer wohl eine Trendwende herbeiführen kann, wird in Zessingen die große Frage sein. Kayl-Tetingen hat sich dagegen – in einem zugegeben brutal engen Tabellenmittelfeld - klammheimlich bis auf Rang 5 vorgeschoben, muss sich gegen ein ebenfalls aufblühendes Sanem aber in Acht nehmen.

Remich-Bous (4.) schlägt sich wacker, doch vor dem in der Offensive oft glücklosen Sporting Bartringen (13.) hat man auch nur fünf Punkte Vorsprung und so gilt für die URB genau wie für etliche andere Teams quasi die Flucht nach vorne, will man mit dem Abstieg nichts zu tun bekommen. Der Kracher des 9.Spieltages findet in Walferdingen statt, wo der Tabellendritte aus Wormeldingen beim Leader zu Gast sein wird.

„Walferdingen muss sich uns anpassen“

Der Wormeldinger Trainer Nuno De Almeida Costa: „Zum jetzigen Zeitpunkt sagt die Tabelle noch nicht viel aus, dennoch wird es ein Schlüsselspiel. Wie bei uns verfügt Walferdingen über einen guten Kader, in den im Sommer auch gut investiert wurde. Es gibt Parallelen zwischen beiden Mannschaften, die Kontinuität auf den zwei Seiten hat mit dazu beigetragen, dass beide oben stehen. Die geleistete Arbeit erbrachte ihre Früchte. Wir bleiben am Sonntag bei unserer Philosophie, ganz ähnlich wie z.B. in unserem Pokalspiel gegen Hostert. Walferdingen muss sich uns anpassen, nicht umgekehrt.“

Itzig steckt immer noch im Tabllenkeller fest und wird gegen Pfaffenthal-Weimerskirch einen weiteren Versuch starten, seinen zweiten Saisonsieg zu holen. Es wäre ein idealer Zeitpunkt dafür, da sich mit der Union Mertert-Wasserbillig und der US Esch zwei Sorgenkinder und direkte Itziger Konkurrenten gegenüber stehen werden. Mit Merl-Belair und Mensdorf messen sich dann noch zwei eigentlich gute Teams, die im Auf und Ab des Fahrstuhles im Tabellenmittelfeld wieder einige Etagen nach oben fahren möchten.