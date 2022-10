Mensdorf geriet im schönen Remerschen unter die Räder – Foto: Marc Hensel

D1S2: Walferdingen und Cebra verlieren Aufsteiger Schengen nun schon Zweiter +++ drei Teams von der Mosel nun auf den Plätzen +++ zwei Absteiger belegen die beiden letzten Plätze

Nach einer Notbremse geriet Kayl-Tetingen bereits nach 25 Minuten gegen Sandweiler in personelle Unterbesetzung und sollte in der Folge mit einem Mann weniger nicht weniger als vier Tore erzielen – nicht schlecht! Correia profitierte von einem Fehlpass der Gäste um Skenderovic das 1-0 aufzulegen (1-0, 27.'). Quasi mit dem Halbzeitpfiff erhöhte Rodrigues Duarte sogar auf 2-0 (45.'+3). Das Torschützenduo stand nach 73 Minuten am Ursprung des 3-0, als Skenderovic Rodrigues Duarte zu dessen zweitem Tor bediente, Taourghist machte in der Nachspielzeit dann noch das vierte Tor in Unterzahl (4-0, 90.'+3)!

Ein überragender Faladé bescherte Remich-Bous gegen Cebra nicht nur einen klaren Heimsieg, sondern auch Tabellenplatz 4! Nach nur dreißig Sekunden schnappte sich der Stürmer einen Fehlpass der Gäste, um die URB in Führung zu bringen (1-0, 1.'). Doch dem schnellen Ausgleich ging ebenfalls ein Fehlpass voraus, die folgende Flanke erreichte Lutokvac, der das 1-1 machen konnte (12.'). Wegen einer Verletzung auf Seiten der Gastgeber kurzzeitig in Überzahl, nutzte Cebra diese sechs Minuten später um durch ein Kopfballtor von Lima in Führung zu gehen (1-2, 18.'). Cebra war in der Folge besser, konnte aber nicht nachlegen. Eine gute Stunde war absolviert, als Faladé sich gegen mehrere Verteidiger behaupten konnte und zum Ausgleich zugunsten der URB traf (2-2, 62.'). Nur sechs Minuten später schlug er nach einem wunderbaren Zuspiel von Werner erneut zu (3-2, 68.') und krönte seine starke Leistung mit dem 4-2 in der 83.', als er den Ball nach einer schönen Ablage im Torwinkel versenkte. Hamiane setzte nach 88 Minuten dann den Schlusspunkt (5-2).

Die dickste Überraschung des 7.Spieltages ereignete sich in Walferdingen, wo die Gäste aus Sanem durch einen Doppelpack von Kana (0-1, 33.' FE & 0-2, 67.') den vollen Einsatz bekamen. Pech hatte der FC Résidence nach 58 Minuten, als man mit einem verschossenen Elfmeter den Ausgleich verpasste. „Trotz angespannter Personalsituation verdient gewonnen" „Schon im Pokalspiel gegen Mersch merkte man, dass die Mannschaft gut drauf ist. Wir haben Walferdingen kommen gelassen und auf Gegenangriffe gelauert. Außer dem Elfmeter hatten die Gastgeber keine zwingenden Aktionen, so dass wir trotz angespannter Personalsituation aufgrund zahlreicher Verletzter verdient gewonnen haben" so die ehemalige CSS-Vorsitzende Carol Bragança-Kayser gegenüber FuPa.

Itzig schrammte am Sonntag haarscharf an seinem zweiten Saisonsieg vorbei. Nachdem Sebaa die Gastgeber gegen Bartringen nach einer halben Stunde in Führung gebracht hatte (1-0, 31.'), brachte man diesen knappen Vorsprung fast über die volle Distanz – aber nur fast. Ganz zum Schluss bekam der FC Sporting einen Elfmeter gepfiffen, den Bas zum späten Ausgleich nutzen konnte (1-1, 90.'+3).

In Wasserbillig sah es zunächst nach einer kleinen Überraschung aus, als Sani die Gastgeber im Moselderby gegen Wormeldingen in Führung köpfte (1-0, 18.'). Eine Viertelstunde später glich Billa nach einem Assist von Gaspar aus (1-1, 32.'), mit dem Remis ging es in die Kabinen. Der zweite Durchgang war kaum angepfiffen, da war das Duo wieder zur Stelle: dieses Mal war es Billa, der Gaspar bediente und dieser brachte den FC Koeppchen erstmals in Führung (1-2, 46.'). Raposo (1-3, 53.', 1-5, 65.') und Rosas Ribeiro (1-4, 62.') schraubten das Ergebnis weiter in die Höhe, dieser Wormeldinger Erfolg wurde mit Tabellenplatz 3 belohnt.

In einem spannenden Hauptstadtderby trennten sich Red Star und Red Black mit einem 2-2. Der Aufsteiger hatte die Mehrzahl an Chancen und ging durch Coimbra De Matos in Führung (1-0, 14,'), doch keine Viertelstunde später glich El Harraoui aus (1-1, 27.'). In der Folge zeigten sich die Gäste des Öfteren gefährlich vor dem gegnerischen Tor, es blieb aber beim 1-1 zur Pause. Sieben Minuten waren nach Wiederanpfiff absolviert, als Djagbassou den Red Star ein zweites Mal in Führung schoss (2-1, 52.'). Da der gleiche Spieler wenig später aber einen Elfmeter verschoss und so die Vorentscheidung verpasste, kam Pfaffenthal-Weimerskirch noch einmal zurück: El Harraoui versenkte in der Schlussphase einen Freistoß direkt zum abschließenden 2-2 (85.').