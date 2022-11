Sandweiler kassierte gegen Beles eine Heimniederlage – Foto: Mickael Araujo

D1S2: Walferdingen enteilt auch Schengen Résidence knapper Sieger +++ Schengen und Merl teilen die Punkte +++ Wormeldingen Derbysieger

>> Abstimmung über die besten Spieler der Partie Ein frühes und ein spätes Tor reichten Beles, um sich in der Flughafengemeinde Sandweiler zu behaupten. Nachdem die Gastgeber kurz nach Spielbeginn über das Tor geschossen hatten, war es auf der anderen Seite Schiltz, der einen Assist von Rebussi zur 0:1-Führung nutzen konnte (11.‘). Dieser Vorsprung hatte bis in die Pause und weit darüber hinaus Gültigkeit, erst in der Schlussphase machte Lissajoux mit seinem ersten Saisontor alles klar für Beles, das nach fünf Ligaspiele ohne Sieg endlich wieder als Gewinner vom Platz gehen konnte.

>> Abstimmung über die besten Spieler der Partie Es war ein Spiel, bei dem ehemalige FLF-Spieler auf Seiten der Gastgeber zwar herausragten, am Ende aber dennoch mit einer Punkteteilung froh sein durften. So war es Aydine Correia, der nach 17 Minuten Twimumu am zweiten Pfosten zu dessen 1-0 bediente. Pech hatte der Aufsteiger von der Mosel nach 35 Minuten, als Ahmaidi am Aluminium scheiterte. Nach einer guten Stunde gelang Familia für den anderen Aufsteiger, Merl-Belair, das 1-1 (63.‘) und nur nein Minuten später traf er erneut und der Red Star lag in Führung (1-2, 72.‘). Schengen schrammte aber haarscharf an einer Heimniederlage vorbei, in der Nachspielzeit setzte sich Evora Delgado auf dem Flügel durch, spielte Correia an, der das Leder zum 2-2 unters Dach beförderte (90.‘+1) und Schengen so Rang 2 und den Punkt rettete.

>> Abstimmung über die besten Spieler der Partie Schlusslicht Mertert-Wasserbillig überrumpelte Gastgeber Mensdorf in der Anfangsphase, als Reuland Prim das Leder per Kopf in den Lauf steckte, der alleine vor Kerschen die Nerven behielte (0-1, 2.‘). Der FC Syra wollte schnell antworten, dominierte, so dass sich ein munteres Spielchen mit Chancen auf beiden Seiten entwickelte, das aber nach der Pause wieder etwas verflachte. Als Maurer dann noch mit einem Elfmeter an Akgül scheiterte, schien die Verzweiflung bei den Hausherren groß (55.‘), doch man behielt den Kopf oben und glich durch ein Abstaubertor von Pintar bald aus, als dieser einen Abpraller vom Torwart verwerten konnte (1-1, 63.‘). Nach einer Notbremse von und roten Karte für Akgül musste Feldspieler Sulejmani bei der UMW zwischen die Pfosten. Den fälligen Elfmeter verwandelte Steinmetz zum insgesamt verdienten Mensdorfer Sieg. Die UMW schenkte dagegen einen möglichen Punkt her.

>> Abstimmung über die besten Spieler der Partie Nach nur zwei Spielminuten war die Messe zwischen der US Esch und Itzig eigentlich schon gelesen: zu diesem Zeitpunkt hatte Perrey bereits das 0-1 nach Vorarbeit von Sebaa erzielt und bei diesem knappen Vorsprung sollte es bis zum Schluss bleiben. Für Itzig ein wichtiger Dreier, wettbewerbsübergreifend ist man jetzt seit drei Spielen ohne Niederlage und auf einen Punkt an den Gegner des Tages sowie auf deren drei ans rettende Ufer herangekommen. Für die US Esch geht dagegen eine Serie von fünf Partien ohne Niederlage zu Ende. >> Tabelle >> Power Ranking >> Torschützen

>> Abstimmung über die besten Spieler der Partie Mit einem knappen Erfolg setzte sich Leader Walferdingen im Nachbarduell in Pfaffenthal durch und kann sich somit weiter von Teilen der Konkurrenz absetzen. Einmal mehr war Kapitän Patrick Macedo der entscheidende Akteur, als er kurz vor der Pause nach einem Assist von Ndong Mbacké zum 0-1 traf (42.‘). Dieser knappe Vorsprung sollte dem FC Résidence zum Sieg reichen, Pfaffenthal wartet dagegen seit dem 24.September auf ein Erfolgserlebnis in der Meisterschaft.

>> Abstimmung über die besten Spieler der Partie Hatte Remich-Bous im Moselderby die erste Großchance im Anschluss an einen Freistoß, so waren es aber eigentlich die Gastgeber die besser in Spiel kamen. Es bedurfte aber eines von Rapposo verwandelten Foulelfmeters, um in Führung zu gehen (1-0, 24.‘). Nur Minuten später fast schon das 2-0, als Gimes Embalo an der Latte scheiterte. URB-Topstürmer Faladé sah dann in der Nachspielzeit der ersten Hälfte rot, eine richtige Hypothek für die Gäste, die im Sturm bereits auf den gesperrten Pauly verzichten mussten. Nach Wiederbeginn waren noch keine zehn Minuten absolviert, als Gomes da Silva eine Ecke zum 2-0 ins Tor köpfen konnte (54.‘). Damit sollte der Heimsieg auch feststehen und Wormeldingen rückt mit diesem Erfolg von Remich-Bous weg und näher an den anderen Moselrivalen Schengen heran.

>> Abstimmung über die besten Spieler der Partie Während Kayl-Tetingen weiter auf dem Vormarsch ist, ziehen über Bartringen immer dunklere Wolken auf. Skenderovic brachte die Union 05 früh beim FC Sporting in Führung (0-1, 5.‘). Ein Doppelschlag von Rodrigues Duarte (0-2, 34.‘) und Licina (0-3,43.‘) sorgte in der Schlussphase des ersten Durchgangs bereits für klare Verhältnisse. Seco Peti (0-4,69.‘) und ein von Sabanovic verwandelter Elfmeter (0-5,86.‘) schraubten das Ergebnis in der zweiten Halbzeit noch weiter zugunsten der Gäste in die Höhe.