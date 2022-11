D1S2: Walferdingen empfängt Schengen zum Spitzenspiel URB – Mensdorf bereits heute Abend +++ Hauptstadtduell in Zessingen +++ wie tritt die UMW nach dem Trainerwechsel auf?

Die punktgleichen Verfolger von Remich-Bous und Mensdorf eröffnen den 13.Spieltag des 2.Bezirks der 1.Division bereits am heutigen Freitag, über die Wichtigkeit dieser Begegnung sagte bereits die Tabellensituation genug aus. Am Sonntag stehen neben dem absoluten Kracher (s.u.) auch alle weiteren Begegnungen an. So konnte Sanem seinen Negativtrend vor zwei Wochen bremsen, mit Wormeldingen kommt aber ein starkes Topteam in den Süden. Beim Hauptstadtduell Cebra – Pfaffenthal-Weimerskirch dürften die Hausherren Favorit sein. Ein Zwischentief konnte man mit zwei Siegen in Serie hinter sich lassen, Red Black Egalité wartete dagegen schon sei geschlagenen zwei Monaten auf ein Erfolgserlebnis in der Meisterschaft.

Während die aktuell formstarke Union 05 Kayl-Tetingen gegen Nachbar US Esch die besseren Karten in der Hand halten dürfte, kommte es in Walferdingen zum Topspiel schlechthin. Nach dem FC Résidence haben die Gäste aus Schengen die zweitbeste Offensive der Liga, so dass man sich auch aufgrund der individuellen Qualität in beiden Mannschaft auf ein gutes Fußballspiel freuen kann. Die Partie stellt zugleich eine kleine Premiere dar, denn seit der Gründung von FuPa Luxemburg standen sich beide Teams noch in keinem Pflichtspiel gegenüber!

Beles bekam nach einem Zwischentief in den vergangenen Wochen wieder etwas Aufwind, etwas was man von Itzig nicht unebdingt sagen kann, wenngleich die Blau-Weißen trotz ihres undankbaren Tabellenplatzes nie Kanonenfutter waren. Ebenfalls in Sorge um den Ligaverbleib ist weiterhin Bartringen, das eine gute US Sandweiler empfängt. Die Frage, wie sich Schlusslicht Mertert-Wasserbillig nach dem Anfang der Woche vollzogenen Trainerwechsel gegen den guten Aufsteiger Merl-Belair präsentieren wird, kann man wohl erst am Sonntagabend beantworten.

Heute, Freitag