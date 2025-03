Ehleringen empfängt Itzig zu einer richtungsweisenden Partie – Foto: GD Fussballfotoen

D1S2: von Keller- und Verfolgerduellen Pfaffenthal in Tetingen zu Gast, Ehleringen trifft auf Itzig, Junglinster auf Mensdorf und Schengen hat Sanem zu Gast Verlinkte Inhalte 1.Div - 2.Bez Grevenmacher Weiler USBC01 Echternach + 12 weitere

Munsbach (10.) und Remich-Bous (8.) trennen in der Tabelle nur zwei Plätze, dafür vor ihrem Aufeinandertreffen am Freitagabend aber beachtliche 12 Punkte. Beiden Teams fehlte es in den vergangenen Wochen jedoch an Ergebniskonstanz und die Gastgeber brauchen noch Punkte gegen den Abstieg. Entsprechend spannend kündigt sich dieses Spiel an. Klarer verteilt sind die Rollen am Sonntag im Ostduell zwischen Schlusslicht Berdorf-Consdorf und dem Tabellenzweiten Grevenmacher – doch Vorsicht: der CSG ließ sich im Hinspiel von der USBC überraschen! „Der Sieger wird im Abstiegskampf einen psychologischen Vorteil haben“

Abstiegskampf pur heisst es in der Partie Kayl-Tetingen (15.) - Pfaffenthal (14.). Der Trend beider Kontrahenten verbesserte sich zuletzt und es stehen jeweils zwei Siege pro Seite aus den vergangenen drei Spielen zu Buche. Man kann sich ein entsprechend offenes Duell erwarten. Wie die Gäste bestehen können, wollten wir von Trainer Nilton Rocha wissen: „Es ist ein Sechs-Punkte-Spiel, dessen ist sich auch der Gegner sicher. Der Sieger wird im Abstiegskampf einen psychologischen Vorteil haben. Wir haben bereits gegen direkte Konkurrenten wie z.B. Ehleringen gewonnen. Wir werden den Gegner respektieren, fahren aber natürlich dahin, um die drei Punkte zu holen. Verlieren dürfen wir auf keinen Fall, dann wird es richtig gefährlich. Im Erfolgsfall wird dagegen alles möglich sein. Wir haben zuletzt gut gearbeitet und alle Mann sind an Bord, das ist positiv. Vor meinem Wechsel nach Pfaffenthal fehlte es der Mannschaft an Selbstvertrauen und sie befand sich in einer negativen Spirale. Es ist das erste Mal, dass ich bei einem Verein außerhalb des Luxemburger Nordens bin. Mir ist aufgefallen, dass die Schiedsrichter im Süden besser sind als im Norden, das kann für eine 50:50-Partie wie der am Sonntag wichtig sein.“