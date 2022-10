– Foto: Thies Meyer

D1S2: von Befreiungsschlägen und Torfestivals Mit Video! +++ erster Erfolg für die US Esch +++ acht Tore in Bartringen, sechs in Pfaffenthal

>> Abstimmung über die besten Spieler der Partie Die Torschützen in Sandweiler – die nach einem 0-0 zur Pause allesamt erst in der 2.Halbzeit trafen – hatten allesamt einen gewissen Rang und Namen. Der ehemalige U-National- und BGL-Ligue-Spieler Aydine Correia brachte die Gäste aus Schengen in Führung (0-1, 60.‘). Eine Viertelstunde glich Marco Simoes, ebenfalls einstiger Akteur aus dem Oberhaus und aus der Luxemburger U21, zum 1-1 aus (76.‘), doch Naby Twimumu – man kann es sich denken, ehemaliger Spieler im Oberhaus und in Diensten der FLF – bescherte den Gästen am Ende dennoch den Erfolg (1-2, 83.‘), die damit zum heißesten Team der Liga avancieren – zumindest wenn man unserem Power Ranking glauben schenken kann!

>> Abstimmung über die besten Spieler der Partie Mensdorf hat sich gegen Aufsteiger Beles nach der Niederlage in Schengen zurückgekauft – und wie! Nach einer halben Stunde wuchtete Thiel das Leder zum 1-0 in die Maschen (31.‘), eine Minute später flog der Beleser Fabbro vom Platz und Pintar konnte schnell auf 2-0 erhöhen, als Logeling vor dem Keeper am Ball war und den Torschützen bediente (38.‘). So attraktiv der erste Abschnitt aus Sicht der Hausherren war, so lange brauchte man, um nach der Pause auf Touren zu kommen. Per Elfmeter erhöhte Thiel dann doch auf 3-0 (72.‘), sieben Minuten später schloss Schmit zum 4-0 ins untere Eck ab (79.‘). Der Bann war endgültig gebrochen, ein vom Gästekeeper abgewehrter Schuss von Schmit landete bei Rafdy, der zum 5-0 abstauben konnte (83.‘).

>> Abstimmung über die besten Spieler der Partie Riesig muss die Freude bei der US Esch über den ersten Saisonsieg am 8.Spieltag gewesen sein! Die Gastgeber machten in der ersten Halbzeit das Spiel, Chancen gab es aber auf beiden Seiten, ein Tor sollte auch wegen eines guten Gästetorwarts nicht fallen. Nach einer knappen Stunde dann die Erlösung, als Gergen gleich zweimal klären konnte, am Ende gegen Vieira da Silva machtlos war (1-0, 57.‘). Nur eine gute Gelegenheit auf den möglichen Ausgleich hatte der Aufsteiger in der Folge und trotz sechs Minuten Nachspielzeit kam man nicht mehr zum Punktgewinn.

>> Abstimmung über die besten Spieler der Partie Ein Doppelschlag um die halben Stunde (1-0, 27.' El Harraoui & 2-0, 32.' Pelletier) und ein späterer weiterer Zwei-Tore-Vorsprung reichte Pfaffenthal-Weimerskirch gegen Schlusslicht Mertert-Wasserbillig zum Sieg. Für die Gäste konnte Sulejmani nach einer guten Stunde verkürzen (2-1, 64.'). Ab da ging es hin und her, Cruz erhöhte für die Haupstädter auf 3-1 (75.'), sah seinen Treffer aber fast postwendend durch Debosse beantwortet (3-2, 79.'). Als die Gastgeber dann schon mit dem Sieg rechneten, schlug Prim zu und sicherte der UMW immerhin einen Punkt (3-3, 90.'+4).

>> Abstimmung über die besten Spieler der Partie Durch ein 5-0 gegen den Vorletzten Itzig setzt sich Wormeldingen vom Tabellenmittelfeld ab und bleibt vorerst als einziges Verfolgerteam am Spitzenduo dran. Ein Doppelschlag in der Schlussviertelstunde der ersten Hälfte durch Gomes Tavares (1-0, 31.‘) und D’Angelo (2-0, 37.‘) legte den Grundstein für den späteren klaren Sieg. Nach einer Stunde folgten dann die Furtado-Minuten, dem Stürmer gelang in knappen zehn Minuten ein Hattrick (3-0, 61.‘, 4-0, 64.‘, 5-0, 70.‘) und lässt den FC Koeppchen somit weiter von einem Aufstiegsplatz träumen.

>> Abstimmung über die besten Spieler der Partie Ein wahres Feuerwerk von Anfang bis Ende brannten Bartringen und Walferdingen beim 3:5-Gästesieg ab! Herausragender Akteur bei den Gästen war Kapitän Patrick Macedo, dem ein Hattrick gelang. Bei den Gastgeben traf Vitali immerhin doppelt. Mit einem 2-2 wurden die Seiten gewechselt, der Walferdinger Touré sah kurz vor der Pause die rote Karte (45.‘). Doch in Unterzahl gelangen den Gäste nach der Pause insgesamt drei Treffer, da half auch Vitalis Anschlusstor nichts (70.‘). Walferdingens Tormaschine läuft also wieder, Bartringen findet sich nach dem Wochenende dagegen auf einem der unteren Barrageplätze wieder.