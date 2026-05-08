D1S2: URB-Schützenhilfe für CSG?

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Was wird das für ein Sonntag im 1.Bezirk der 2.Division! Der Tabellenzweite Grevenmacher tritt z.B. in Munsbach an, das noch einen Sieg zum Klassenerhalt braucht. Doch Vorsicht CSG: die von der regulären Tabelle abgeleitete Favoritenrolle trügt, da Munsbach gleich hinter Grevenmacher das z.Z. viertstärkste Team der Formtabelle ist! Nachdem Remich-Bous den Aufstieg perfekt gemacht und das Endspiel um die „Coupe FLF“ erreicht hat, will man am 28.Spieltag noch Revanche für die einzige Niederlage aus der Hinrunde nehmen, nämlich im Spitzenspiel gegen den Tabellendritten Itzig. Dies ließ URB-Trainer Andy Reuter FuPa am Montag wissen. Was Itzig dem entgegensetzen will, haben wir deren zum Saisonende aus seinem Amt scheidenden Trainer Benny Reiter gefragt.
„Wir haben noch etwas zu gewinnen. Ich denke, dass Remich-Bous am Ende der zweiten Englischen Woche nacheinander vielleicht müde ist. Wir hatten das ja nicht. Zwar fehlt mit dem gesperrten Gil Jacinto ein wichtiger Spieler, davon abgesehen haben wir aber das ganze Team zusammen. Ich bin nach einer guten Hin- als auch einer guten Rückrunde zuversichtlich.
Wir könnten besser dastehen, hätten wir während der Phase, als Grevenmacher Punkte verlor, nicht z.B. wie in Munsbach nur unentschieden gespielt. Auf der anderen Seite setzten wir uns in Mensdorf durch. Ich habe eine Mannschaft, die nie nachlässt, bei der taktische Wechsel aber nicht immer einfach sind, da wir die Spielanimation z.T. auch an unseren Gegner anpassen.“
Doch nicht nur die Spitzenplätze stehen am Wochenende im Fokus, da die vier Schlusslichter direkt gegeneinander spielen und auch andere Mannschaften noch zu kämpfen haben. So z.B. Sandweiler (12., 28 Punkte) und Schengen (8., 33), die beide noch nicht gerettet sind. Dieses Duell scheint ähnlich offen werden zu können wie das zwischen Weiler und Echternach. Der Daring Club braucht ebenfalls noch Punkte. Der erste der beiden richtigen Abstiegskracher lautet Merl (13., 28) – Junglinster (15., 24). Eine Niederlage ist vor allem für die Gäste tabu.
Das zweite Highlight im Kampf gegen den Abstieg ist die Begegnung zwischen Mertert-Wasserbillig (14., 28) und Schlusslicht CS Oberkorn (24). Die Ausgangslage ist hier exakt die Gleiche wie beim Spiel in Merl. Nur noch statistischen Werte hat die Begegnung Sanem – Sporting Bartringen. Während es für Mensdorf ebenfalls nur noch um die Ehre geht, brauchen seine Gäste aus Kopstal noch einen Sieg, um den Klassenerhalt endgültig unter Dach und Fach zu bringen. Der Formverlauf lässt erahnen, dass dieses Unterfangen nicht unmöglich sein wird.
Am Sonntag
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