D1S2: URB-Schützenhilfe für CSG? Aufsteiger Remich-Bous sinnt auf Revanche gegen Itzig, vier Schlusslichter bleiben unter sich von Paul Krier · Heute, 14:00 Uhr · 0 Leser

Ob Grevenmacher (in blau) Schützenhilfe von Remich-Bous (in gelb) bekommen wird? – Foto: Frank Gabel

Was wird das für ein Sonntag im 1.Bezirk der 2.Division! Der Tabellenzweite Grevenmacher tritt z.B. in Munsbach an, das noch einen Sieg zum Klassenerhalt braucht. Doch Vorsicht CSG: die von der regulären Tabelle abgeleitete Favoritenrolle trügt, da Munsbach gleich hinter Grevenmacher das z.Z. viertstärkste Team der Formtabelle ist! Nachdem Remich-Bous den Aufstieg perfekt gemacht und das Endspiel um die „Coupe FLF“ erreicht hat, will man am 28.Spieltag noch Revanche für die einzige Niederlage aus der Hinrunde nehmen, nämlich im Spitzenspiel gegen den Tabellendritten Itzig. Dies ließ URB-Trainer Andy Reuter FuPa am Montag wissen. Was Itzig dem entgegensetzen will, haben wir deren zum Saisonende aus seinem Amt scheidenden Trainer Benny Reiter gefragt. Reiter: „habe eine Mannschaft, die nie nachlässt“ „Wir haben noch etwas zu gewinnen. Ich denke, dass Remich-Bous am Ende der zweiten Englischen Woche nacheinander vielleicht müde ist. Wir hatten das ja nicht. Zwar fehlt mit dem gesperrten Gil Jacinto ein wichtiger Spieler, davon abgesehen haben wir aber das ganze Team zusammen. Ich bin nach einer guten Hin- als auch einer guten Rückrunde zuversichtlich.